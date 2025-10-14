México, entre los países con peor gestión de basura en el mundo: apenas recicla 4% de sus residuos

| 18:18 | Alejandro Villa | UnoTV- Global Waste Index
lugar que ocupa México en manejo de basura
Lugar que ocupa México en manejo de basura. Foto: IA

Ahora que en la CDMX está por arrancar el programa Ciudad Circular, Basura Cero para mejorar la gestión de residuos y reducirlos, no hay que olvidar que nuestro país se halla entre los países con peor manejo de residuos del mundo, al reciclar sólo el 4% de los desechos que genera.

Los datos provienen del Global Waste Index 2025, elaborado por la empresa de soluciones ambientales Sensoneo. En el estudio se analizó a 38 países de la OCDE para evaluar su eficiencia en la gestión de residuos, reciclaje e impacto ambiental.

En qué lugar se encuentra México en reciclaje de basura

El estudio revela que México genera 359 kilogramos de basura por persona al año y envía 219 kg a vertederos, sin aprovechar procesos como incineración con recuperación de energía ni sistemas nacionales de reciclaje. Esta situación coloca al país en el puesto 31 de 38, junto a naciones que dependen fuertemente de los basureros a cielo abierto.

Según el estudio, nuestro país tiene tres problemas principales:

  • Alta dependencia de vertedero como destino final
  • Ausencia de un sistema nacional de reciclaje y depósito de envases (DRS)
  • Baja infraestructura de separación desde el hogar

Quiénes son los peores del mundo en manejo de basura

El Global Waste Index 2025 coloca a Israel, Chile y Estados Unidos como los países más contaminantes por manejo de residuos. Estas naciones generan grandes cantidades de basura y reciclan muy poco.

LugarPaísResiduos generados por persona/añoResiduos enviados a vertederosReciclaje
38Israel650 kg524 kg8%
37Chile437 kg417 kg0%
36Estados Unidos951 kg447 kg30%
35Grecia519 kg420 kg16%
34Canadá694 kg468 kg28%
33Australia543 kg286 kg18%
32Turquía380 kg330 kg13%
31México359 kg219 kg4%
30Portugal505 kg285 kg13%
29Islandia595 kg196 kg21%

Fuente: Global Waste Index 2025 (Sensoneo)

Quiénes son los mejores países en manejo de basura

En contraste, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la lista como los países con menos impacto ambiental por residuos. Destacan por generar menos basura, reciclar más y reducir el uso de vertederos.

LugarPaísResiduos generados por persona/añoReciclaje
1Japón326 kg19%
2Corea del Sur438 kg54%
3Estonia373 kg38%
4Alemania601 kg45%
5Austria803 kg42%

Corea del Sur tiene la tasa de reciclaje más alta del mundo (54%), mientras que Japón envía sólo 3 kg per cápita a vertederos gracias a su sistema de separación en origen y logística circular.

Estados Unidos: el país que más basura genera

Aunque no es el peor calificado, Estados Unidos es el país que más basura produce:

  • 951 kg de basura por persona al año
  • 447 kg terminan en vertederos
  • 127 kg se incineran
  • Sólo 30% se recicla

¿Qué es el Global Waste Index?

El Global Waste Index 2025 es un estudio internacional que mide y compara la gestión de residuos en 38 países de la OCDE. Evalúa cuatro factores:

  • Residuos generados (menos = mejor)
  • Reciclaje (más = mejor)
  • Incineración con recuperación de energía
  • Uso de vertederos (menos = mejor)

La fuente del estudio incluye datos de Eurostat, OCDE, gobiernos nacionales, agencias ambientales y sistemas locales de gestión de residuos.

