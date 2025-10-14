México, entre los países con peor gestión de basura en el mundo: apenas recicla 4% de sus residuos
Ahora que en la CDMX está por arrancar el programa Ciudad Circular, Basura Cero para mejorar la gestión de residuos y reducirlos, no hay que olvidar que nuestro país se halla entre los países con peor manejo de residuos del mundo, al reciclar sólo el 4% de los desechos que genera.
Los datos provienen del Global Waste Index 2025, elaborado por la empresa de soluciones ambientales Sensoneo. En el estudio se analizó a 38 países de la OCDE para evaluar su eficiencia en la gestión de residuos, reciclaje e impacto ambiental.
En qué lugar se encuentra México en reciclaje de basura
El estudio revela que México genera 359 kilogramos de basura por persona al año y envía 219 kg a vertederos, sin aprovechar procesos como incineración con recuperación de energía ni sistemas nacionales de reciclaje. Esta situación coloca al país en el puesto 31 de 38, junto a naciones que dependen fuertemente de los basureros a cielo abierto.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Según el estudio, nuestro país tiene tres problemas principales:
- Alta dependencia de vertedero como destino final
- Ausencia de un sistema nacional de reciclaje y depósito de envases (DRS)
- Baja infraestructura de separación desde el hogar
Quiénes son los peores del mundo en manejo de basura
El Global Waste Index 2025 coloca a Israel, Chile y Estados Unidos como los países más contaminantes por manejo de residuos. Estas naciones generan grandes cantidades de basura y reciclan muy poco.
|Lugar
|País
|Residuos generados por persona/año
|Residuos enviados a vertederos
|Reciclaje
|38
|Israel
|650 kg
|524 kg
|8%
|37
|Chile
|437 kg
|417 kg
|0%
|36
|Estados Unidos
|951 kg
|447 kg
|30%
|35
|Grecia
|519 kg
|420 kg
|16%
|34
|Canadá
|694 kg
|468 kg
|28%
|33
|Australia
|543 kg
|286 kg
|18%
|32
|Turquía
|380 kg
|330 kg
|13%
|31
|México
|359 kg
|219 kg
|4%
|30
|Portugal
|505 kg
|285 kg
|13%
|29
|Islandia
|595 kg
|196 kg
|21%
Fuente: Global Waste Index 2025 (Sensoneo)
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
Quiénes son los mejores países en manejo de basura
En contraste, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la lista como los países con menos impacto ambiental por residuos. Destacan por generar menos basura, reciclar más y reducir el uso de vertederos.
|Lugar
|País
|Residuos generados por persona/año
|Reciclaje
|1
|Japón
|326 kg
|19%
|2
|Corea del Sur
|438 kg
|54%
|3
|Estonia
|373 kg
|38%
|4
|Alemania
|601 kg
|45%
|5
|Austria
|803 kg
|42%
Corea del Sur tiene la tasa de reciclaje más alta del mundo (54%), mientras que Japón envía sólo 3 kg per cápita a vertederos gracias a su sistema de separación en origen y logística circular.
Estados Unidos: el país que más basura genera
Aunque no es el peor calificado, Estados Unidos es el país que más basura produce:
- 951 kg de basura por persona al año
- 447 kg terminan en vertederos
- 127 kg se incineran
- Sólo 30% se recicla
¿Qué es el Global Waste Index?
El Global Waste Index 2025 es un estudio internacional que mide y compara la gestión de residuos en 38 países de la OCDE. Evalúa cuatro factores:
- Residuos generados (menos = mejor)
- Reciclaje (más = mejor)
- Incineración con recuperación de energía
- Uso de vertederos (menos = mejor)
La fuente del estudio incluye datos de Eurostat, OCDE, gobiernos nacionales, agencias ambientales y sistemas locales de gestión de residuos.