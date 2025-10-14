México, entre los países con peor gestión de basura en el mundo: apenas recicla 4% de sus residuos

GENERANDO AUDIO...

Ahora que en la CDMX está por arrancar el programa Ciudad Circular, Basura Cero para mejorar la gestión de residuos y reducirlos, no hay que olvidar que nuestro país se halla entre los países con peor manejo de residuos del mundo, al reciclar sólo el 4% de los desechos que genera.

Los datos provienen del Global Waste Index 2025, elaborado por la empresa de soluciones ambientales Sensoneo. En el estudio se analizó a 38 países de la OCDE para evaluar su eficiencia en la gestión de residuos, reciclaje e impacto ambiental.

En qué lugar se encuentra México en reciclaje de basura

El estudio revela que México genera 359 kilogramos de basura por persona al año y envía 219 kg a vertederos, sin aprovechar procesos como incineración con recuperación de energía ni sistemas nacionales de reciclaje. Esta situación coloca al país en el puesto 31 de 38, junto a naciones que dependen fuertemente de los basureros a cielo abierto.

Según el estudio, nuestro país tiene tres problemas principales:

Alta dependencia de vertedero como destino final

Ausencia de un sistema nacional de reciclaje y depósito de envases (DRS)

Baja infraestructura de separación desde el hogar

Quiénes son los peores del mundo en manejo de basura

El Global Waste Index 2025 coloca a Israel, Chile y Estados Unidos como los países más contaminantes por manejo de residuos. Estas naciones generan grandes cantidades de basura y reciclan muy poco.

Lugar País Residuos generados por persona/año Residuos enviados a vertederos Reciclaje 38 Israel 650 kg 524 kg 8% 37 Chile 437 kg 417 kg 0% 36 Estados Unidos 951 kg 447 kg 30% 35 Grecia 519 kg 420 kg 16% 34 Canadá 694 kg 468 kg 28% 33 Australia 543 kg 286 kg 18% 32 Turquía 380 kg 330 kg 13% 31 México 359 kg 219 kg 4% 30 Portugal 505 kg 285 kg 13% 29 Islandia 595 kg 196 kg 21%

Fuente: Global Waste Index 2025 (Sensoneo)

Quiénes son los mejores países en manejo de basura

En contraste, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la lista como los países con menos impacto ambiental por residuos. Destacan por generar menos basura, reciclar más y reducir el uso de vertederos.

Lugar País Residuos generados por persona/año Reciclaje 1 Japón 326 kg 19% 2 Corea del Sur 438 kg 54% 3 Estonia 373 kg 38% 4 Alemania 601 kg 45% 5 Austria 803 kg 42%

Corea del Sur tiene la tasa de reciclaje más alta del mundo (54%), mientras que Japón envía sólo 3 kg per cápita a vertederos gracias a su sistema de separación en origen y logística circular.

Estados Unidos: el país que más basura genera

Aunque no es el peor calificado, Estados Unidos es el país que más basura produce:

951 kg de basura por persona al año

447 kg terminan en vertederos

127 kg se incineran

Sólo 30% se recicla

¿Qué es el Global Waste Index?

El Global Waste Index 2025 es un estudio internacional que mide y compara la gestión de residuos en 38 países de la OCDE. Evalúa cuatro factores:

Residuos generados (menos = mejor)

(menos = mejor) Reciclaje (más = mejor)

(más = mejor) Incineración con recuperación de energía

Uso de vertederos (menos = mejor)

La fuente del estudio incluye datos de Eurostat, OCDE, gobiernos nacionales, agencias ambientales y sistemas locales de gestión de residuos.