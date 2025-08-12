GENERANDO AUDIO...

Acusados de narcotráfico eran requeridos por EE. UU. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

México extraditó este martes a 26 presos recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, requeridos por Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La medida ocurre en medio de la creciente presión de la administración del presidente Donald Trump para desmantelar los cárteles mexicanos.

“Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición”, indicaron las autoridades.

Extraditados por narcotráfico no tendrán pena de muerte

La custodia, traslado y entrega formal de los 26 presos se realizó bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en ese país. El proceso se efectuó mediante un procedimiento legal abreviado que excluye algunas etapas propias de la extradición tradicional.

Este envío se suma a la entrega de 29 figuras de cárteles de la droga que México realizó a Estados Unidos a finales de febrero, entre ellos Rafael Caro Quintero, conocido capo señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. La extradición anterior ocurrió tras amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a productos mexicanos.

Capturan objetivos prioritarios para EE. UU.

Desde febrero de 2025, el gobierno de Trump ha designado a ciertos cárteles y grupos criminales mexicanos como “organizaciones terroristas” y ha considerado acciones militares contra ellos. A mediados de junio, se reportó que funcionarios de ambos países discutieron acelerar la captura y deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.

El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, justifica la extradición por la preocupación de que algunos narcotraficantes recuperen su libertad en México debido a supuestas actuaciones de jueces corruptos que les conceden amparos para evitar su reclusión.

Actualmente, México y Estados Unidos negocian un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, enfocado en el combate al tráfico de drogas y armas, que se enmarca en estas acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado.

