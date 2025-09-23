GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En un discurso, defendió la estabilidad política y económica del país, los avances en seguridad y la estrategia social del actual gobierno.

“Reconozco que existen retos importantes y claro que hay desafíos, pero México es grande y está en paz”, afirmó desde la tribuna.

Rodríguez destacó que en México “no hay perseguidos políticos, pero tampoco hay margen para la impunidad. Aquí no hay represión, ni censura”. Y subrayó que la Secretaría de Gobernación “es garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz”.

Seguridad y gobernabilidad en México

La funcionaria aseguró que la estrategia encabezada por la presidenta Sheinbaum ha permitido “la reducción de homicidios durante 11 meses consecutivos, en 25%”. Según explicó, esto se debe a la coordinación interinstitucional y al trabajo diario del Gabinete de Seguridad.

“No buscamos solo crecimiento económico, sino un desarrollo que dignifique la vida de todos los mexicanos”, agregó, al mencionar que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En cuanto a la atención a conflictos sociales, dijo que en este primer año se resolvieron más de 2 mil 900 controversias y movilizaciones en todo el país. “Cada mesa de diálogo instalada y cada acuerdo alcanzado contribuyen a fortalecer la gobernabilidad democrática”, sostuvo.

Ayotzinapa y derechos humanos

La secretaria reiteró el compromiso del Gobierno con la verdad en el caso Ayotzinapa. Informó que hasta ahora la Fiscalía ha detenido a 158 personas relacionadas, de las cuales 121 permanecen en prisión preventiva.

“Mantenemos un diálogo permanente con las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes tienen todo el derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia”, dijo.

Además, defendió el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas: “Se impulsó un proceso inédito de escucha activa con más de 450 colectivos. De esta experiencia surgieron 570 propuestas, muchas de las cuales hoy forman parte de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas”.

Economía, programas sociales y política exterior

En materia económica, Rodríguez subrayó la solidez financiera del país: “Contamos con una moneda fuerte, que lejos de devaluarse, se apreció con respecto al dólar”. Recordó que en la primera mitad de 2025 la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 34 mil millones de dólares, mientras que el turismo generó ingresos por 32 mil millones en 2024.

Sobre los programas sociales, aseguró que este año se invierten más de 850 mil millones de pesos en apoyos, en beneficio de 32 millones de familias.

Rodríguez también destacó la estrategia “México Te Abraza”, que busca atender a connacionales repatriados de Estados Unidos. Aseguró que más de 99 mil personas han sido recibidas con apoyo en alimentación, salud, educación y empleo. “Nuestros connacionales no están solos, son el corazón de nuestra patria”, afirmó.

Asimismo, informó que entregó personalmente al papa León XIV una invitación de parte del gobierno mexicano para visitar el país.

Un gobierno de mujeres en México

En la parte final de su intervención, la secretaria habló de su experiencia personal: “Como mujer indígena he sentido la injusticia de la discriminación por racismo y clasismo. Pero hoy puedo decir con convicción que las actitudes discriminatorias se quiebran frente al avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos”.

Concluyó expresando su compromiso de servir bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum: “Me siento muy honrada de servir a mi país bajo la primera mujer presidenta de México”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]