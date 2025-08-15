México y EE. UU. firman plan binacional contra el gusano barrenador del ganado

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Agricultura informó sobre la firma del Plan de Acción Aphis–Senasica para el control del gusano barrenador del ganado (GBG), un acuerdo entre México y Estados Unidos que busca frenar la plaga y reactivar las exportaciones.

¿Qué medidas clave establece el acuerdo?

A través de un comunicado, las autoridades establecieron las medidas clave que se alcanzaron con el acuerdo entre ambos países contra el gusano barrenador que ha llevado al cierre de la frontera.

El documento establece estrategias como:

La regionalización del territorio nacional

Un protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima

La adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca

El criterio de que la movilización de ganado dentro del territorio nacional solo podrá realizarse desde corrales certificados por el Senasica en origen hacia corrales igualmente certificados en destino del ganado

El plan también contempla vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre, control de movimientos desde Centroamérica y lineamientos para posibles suspensiones futuras.

Cooperación bilateral

La firma estuvo a cargo de Julio Berdegué Sacristán, titular de Agricultura, y Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, con participación de especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis).

México había propuesto este plan con el fin de formalizar compromisos y dar certidumbre a ganaderos, exportadores y la industria cárnica.

Planta en Chiapas

El acuerdo incluye recursos de EE. UU. para habilitar una planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, que producirá hasta 100 millones de moscas estériles por semana. La obra comenzó el 4 de julio y se prevé que opere a plena capacidad en el primer semestre de 2026.