GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Secretaría de Economía anunció la imposición de cuotas compensatorias definitiva a las importaciones de calzado originarias de China, tras concluir que ingresaron a México en condiciones de dumping y provocaron daño a la industria nacional. La medida fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La investigación antidumping inició el 26 de abril de 2024 y contó con información presentada por importadoras, exportadoras, productoras nacionales, cámaras empresariales y una asociación. Con los datos analizados, la dependencia determinó que las exportaciones de calzado chino afectaron directamente a los fabricantes mexicanos.

Cuotas definitivas contra el dumping del calzado chino

De acuerdo con la resolución, se fijaron cuotas compensatorias de entre 0.54 y 22.50 dólares por par a las importaciones originarias de China que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares por par. La medida estará vigente durante los próximos 5 años y podrá prorrogarse en caso necesario.

Defensa a la industria nacional

La Secretaría de Economía explicó que la decisión busca garantizar condiciones leales de competencia en el mercado mexicano y proteger los intereses de la planta productiva nacional frente a prácticas desleales de comercio.

La dependencia recordó que estas cuotas no significan una prohibición, sino un mecanismo de regulación para equilibrar la competencia en el sector del calzado mexicano, considerado uno de los más vulnerables frente a la sobreoferta internacional.