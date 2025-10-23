GENERANDO AUDIO...

Que pasa si México incumple con entrega de agua a EE. UU. Getty/Cuartoscuro

El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944 enfrenta un nuevo desafío este 24 de octubre de 2025, cuando vence el plazo para que México entregue 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua al país vecino. Según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), hasta el 1 de octubre México sólo había cumplido con 46.4% del volumen comprometido, lo que incrementa el riesgo de una disputa diplomática.

Qué establece el Tratado de Aguas 1944

El Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución de los flujos hídricos de los ríos Bravo y Colorado entre México y EE. UU.. Cada ciclo de cumplimiento es de cinco años, y México debe aportar agua de seis afluentes, principalmente del río Conchos, que alimenta la presa La Boquilla, ubicada en Chihuahua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el embalse mantenía un nivel de almacenamiento de 48% a mediados de octubre, lo que complica el cumplimiento del compromiso.

El tratado no contempla sanciones automáticas por incumplimiento. Sin embargo, faculta a ambos países a resolver diferencias mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas. En caso de no llegar a acuerdos, pueden recurrir a mecanismos diplomáticos o, en última instancia, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Posibles consecuencias del incumplimiento

Si México no completa la entrega de agua en el plazo fijado, podría enfrentar distintas consecuencias diplomáticas o económicas (por medio de la implementación de aranceles, tal como el presidente Donald Trump lo ha mencionado).

Entre las medidas previstas se encuentran:

Reclamación diplomática: EE. UU. puede elevar el tema a negociaciones bilaterales formales

EE. UU. puede elevar el tema a negociaciones bilaterales formales Sanciones económicas o comerciales: Si se acumula un déficit de agua, podría exigirse compensación o aplicar aranceles

Si se acumula un déficit de agua, podría exigirse compensación o aplicar aranceles Revisión internacional: En casos extremos, las partes pueden solicitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia

La CILA y la CONAGUA supervisan los procedimientos y garantizan que los mecanismos se mantengan dentro del marco del acuerdo binacional.

Casos previos y posición del gobierno mexicano

México ha enfrentado dificultades similares en ciclos anteriores, sobre todo en periodos de sequía extrema. En esos casos, el país ha recurrido a negociaciones con EE. UU. para compensar la deuda de agua con entregas posteriores o transferencias desde otras cuencas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cumplirá con el envío de agua, aunque reconoció que los niveles de los embalses se mantienen bajos.

Advertencia del presidente Donald Trump

En abril de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, acusó públicamente a México de violar el Tratado de Aguas de 1944, al no entregar a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua. El mandatario advirtió la posibilidad de imponer aranceles y sanciones económicas si México no cumple con el compromiso.

Este tipo de medidas ya habían sido consideradas en ciclos previos, cuando México entregó menos del 30% del volumen pactado. Analistas y autoridades señalan que, de mantenerse el déficit, Estados Unidos podría incluso restringir el flujo del Río Colorado hacia Baja California, afectando a comunidades mexicanas que dependen de esa fuente de agua.

Qué podría ocurrir a partir del 24 de octubre

El vencimiento del plazo podría dar inicio a una etapa de negociación intensiva entre las comisiones binacionales. Aunque el tratado no prevé sanciones automáticas, sí contempla la compensación del volumen faltante en los siguientes quinquenios o mediante acuerdos diplomáticos.