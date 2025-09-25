GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su administración ha enviado varios requerimientos diplomáticos a Israel para solicitar la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por participar en la construcción de la llamada “Verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa.

Durante la “Mañanera del pueblo”, Sheinbaum recordó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se solicitó la entrega de Zerón, y que su gobierno ha dado continuidad a la exigencia.

“Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón, eso existe desde el presidente López Obrador… ahora se está insistiendo en esta extradición”, dijo la mandataria.

La presidenta respondió así a cuestionamientos sobre las recientes protestas de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes reiteraron su exigencia de avances en el proceso.

También se busca a exfuncionarios en EE. UU.

Sheinbaum Pardo informó además que su gobierno ha pedido a Estados Unidos la extradición de dos personas vinculadas al caso.

“Además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, explicó.

A casi 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la demanda de justicia sigue centrada en la entrega de Tomás Zerón, actualmente refugiado en Israel. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha recibido respuesta positiva a sus solicitudes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]