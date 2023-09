México juega papel clave en arena multilateral: Alicia Bárcena ante Asamblea de la ONU

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 78º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que México se presenta como un actor clave para las relaciones multilaterales en el mundo y como promotor de un nuevo paradigma de cooperación para aumentar el bienestar y el desarrollo de los pueblos a partir de la urgencia de reformar la arquitectura financiera internacional.

“Creo que es muy importante que reforcemos el multilateralismo. Debo decir que existe cierta preocupación de que algunos países a nivel de jefes de Estado no estén aquí; particularmente algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no están aquí. Y creo que no podemos permitir que el multilateralismo fracase, necesitamos multilateralismo, por eso estamos muy activos esta semana aquí”.

Dijo la secretaria de Relaciones Exteriores de México.