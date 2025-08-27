México lleva el sargazo y blanqueamiento de corales a la COP30

GENERANDO AUDIO...

La agenda ambiental de México para la COP30 en Brasil ya está definida, y se centra en alertar sobre los impactos del sargazo, el blanqueamiento de corales, la erosión costera y la degradación de los bosques.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó que estos fenómenos afectan de manera directa al Caribe mexicano y requieren acciones coordinadas a nivel regional.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente, explicó que México impulsará un Plan de Acción del Gran Caribe, que incluirá a países de la región y a Brasil, además de sumarse al Fondo de Bosques Tropicales.

“Queremos hacer un Plan de Acción del Caribe, del gran Caribe, donde esté México y los países caribeños, invitando a Brasil también a que participe en esta iniciativa y desde luego también queremos unirnos a este Fondo de Bosques Tropicales, nos interesa muchísimo”, señaló Bárcena.

El país también apoyará el compromiso nacional 3.0, que establece metas más ambiciosas que la reducción del 35% de gases de efecto invernadero. La unidad regional es evidente: América Latina y el Caribe acordaron reducir estos gases en un 11%.

El presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, resaltó los avances alcanzados en la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional, realizada en la Ciudad de México.

“Lo que fue fenomenal acá en México es que nos juntamos para buscar lo que tenemos en común: adaptación, quedó muy claro, participación de las mujeres de las minorías, todo esto nos une enormemente y yo creo que este esfuerzo, en esta declaración de encontrar lo que nos une, fue una cosa importantísima para la región“, afirmó.

México llega a la COP30 con una agenda centrada en la preservación ambiental, la acción climática regional y la cooperación internacional, reforzando su compromiso con el Caribe y los bosques tropicales.