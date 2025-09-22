México pide en la ONU preservar a América Latina como zona de paz

GENERANDO AUDIO...

El canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Durante su intervención, el representante mexicano subrayó que América Latina y el Caribe son una zona de paz y que debe mantenerse así, siempre bajo el respeto a las soberanías nacionales, la integridad territorial, el derecho internacional y la no intervención en asuntos internos.

CELAC y la postura mexicana en la ONU

En el encuentro, de la Fuente recordó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha sido un espacio clave para promover la cooperación y la estabilidad regional. México, dijo, defiende que esta región se mantenga libre de conflictos armados y de tensiones externas.

La postura de la cancillería mexicana, expresó, coincide con los principios de la Carta de la ONU y con la tradición histórica de la política exterior mexicana, basada en la paz y la autodeterminación de los pueblos.

México busca fortalecer cooperación regional

Además de la defensa de la paz, el canciller destacó la importancia de la unidad de América Latina y el Caribe para enfrentar retos comunes como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible.

De la Fuente reiteró que México seguirá impulsando la colaboración con la CELAC como un mecanismo fundamental para dar voz conjunta a la región en el escenario internacional.