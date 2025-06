La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria confirmó que México recibió semanas atrás información “muy general” sobre dichas instituciones, pero sin pruebas concretas que justifiquen las acusaciones.

Sheinbaum explicó que los datos proporcionados por el gobierno estadounidense hacían referencia a transferencias financieras con empresas chinas, legalmente constituidas, dentro de un intercambio comercial que alcanza los 139 mil millones de dólares entre ambos países.

La presidenta subrayó que, aunque no se descarta ni se acepta la acusación, las autoridades mexicanas actuaron y ya se iniciaron investigaciones internas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores identificó faltas administrativas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene en curso indagatorias relacionadas con empresas chinas presuntamente involucradas en actividades irregulares.

Pese a la insistencia del gobierno mexicano en obtener pruebas contundentes, Sheinbaum lamentó que hasta el momento no se ha recibido ninguna evidencia concreta por parte del Departamento del Tesoro.

“Nuestra posición es clara: si hay pruebas, se actúa; si no, no podemos proceder. No cubrimos a nadie, pero se tiene que demostrar”, aseguró. “Tenemos antecedentes como el caso Cienfuegos, donde no había pruebas reales”.