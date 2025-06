México podría ser un buen mediador de paz en conflicto entre Irán e Israel: diplomático iraní

GENERANDO AUDIO...

Diplomático iraní en México. Foto: Uno TV

El encargado de negocios de la Embajada de Irán en México, Rostam Adabinia, afirmó que nuestro país puede ser un buen mediador de paz en el conflicto entre Irán e Israel, debido a su “reputación de pacifismo” y la alta popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel internacional.

“México no es un país pequeño o mediano, tiene una reputación de pacifismo y moderación y cuenta con una presidenta con alta popularidad, reconocimiento mundial, ambas son capitales políticas que pueden ser invertidos a favor de la paz”. Rostam Adabinia, encargado de negocios de la Embajada de la República Islámica de Irán en México

Diplomático iraní acusa a Israel de crímenes de guerra

El diplomático indicó que Irán ha sido atacado por Israel, un régimen criminal e infame, que, dijo, viola el derecho internacional efectuando un crimen de guerra.

De acuerdo con el encargado de negocios de la Embajada de Irán en México, los ataques iniciados por Israel contra Irán son un asalto salvaje contra la diplomacia. Además, mencionó que para Irán se trata de una guerra defensiva y no ofensiva, asegurando que estos ataques destruyeron las negociaciones.

Tercera guerra mundial dependerá de los distintos actores

El encargado de negocios iraní fue cuestionado sobre la escalada internacional del conflicto; por ello, advirtió que una posible Tercera Guerra Mundial dependerá de las decisiones de los grandes actores globales, no únicamente de Irán.

“No se puede declarar o manifestar algo muy fácilmente sobre esta pregunta porque nosotros no sabemos qué está sucediendo en la cabeza de los actores en el mundo… Esto depende de los cálculos que hagan los actores de alto nivel debe poder en el mundo”. Rostam Adabinia, encargado de negocios de la Embajada de la República Islámica de Irán en México

Descarta uso de armas nucleares contra Israel

Sobre el programa nuclear iraní, Rostam Adabinia descartó que existiera un plan para el uso de armas nucleares en contra de Israel. Añadió que saben que al atacar con armas nucleares se afectan a sí mismos.

“Usar un arma nuclear por parte de Irán es rechazado… No existe ninguna declaración o discusión por parte de nosotros sobre amenaza de un arma nuclear… Porque nosotros nuestro líder supremo declaró que por cuestiones religiosas usar un arma nuclear es totalmente que no se puede usar … Por qué bomba atómica mata a cualquier persona, mata en una dimensión que no es para una guerra”.

Rostam Adabinia, encargado de negocios de la Embajada de la República Islámica de Irán en México