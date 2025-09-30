México presenta nota diplomática por mexicano fallecido en Dallas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno presentó otra nota diplomática por el mexicano fallecido tras un atentado en instalaciones migratorias de Dallas, Texas.

Apoyo a familiares y exigencia de esclarecer los hechos

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que su administración brindará apoyo a los familiares del connacional y exigió que se esclarezcan los hechos. Señaló que se han presentado cartas diplomáticas exigiendo que se realice una investigación completa, y que los consulados brindarán acompañamiento legal si los familiares deciden presentar una denuncia.

“Se han presentado cartas diplomáticas, sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo, lo que hacemos es apoyar con los consulados y en caso de que ellos quieran presentar una denuncia acompañarlos con abogados”, indicó la mandataria.

Papel de México ante la situación

La presidenta resaltó que el papel del Gobierno mexicano ante este tipo de incidentes es mostrar su desacuerdo, ya que la seguridad es responsabilidad de las autoridades estadounidenses.

“Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia, garantizar la seguridad de los mexicanos, esa es labor del propio gobierno de Estados Unidos; si hay una violación, sí intervenimos”, añadió Sheinbaum Pardo.

