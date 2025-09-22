GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno reconoce tanto al Estado palestino como al Estado de Israel, en el marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, donde varias naciones han manifestado su respaldo a Palestina.

Durante su conferencia matutina, explicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente acudirá en representación de México con un mensaje de paz y con el respaldo a la solución de dos Estados como vía para alcanzar un acuerdo duradero.

“Nosotros hemos acompañado todas las denuncias por la situación que está viviendo Gaza y nuestro posicionamiento es de acuerdo con la comunidad internacional: que pare el genocidio y, por supuesto, el reconocimiento de los dos Estados, Israel y Palestina. No puede haber una agresión a la población civil como la que ocurre en este momento”, expresó la mandataria.

México reconoce a Palestina con rango de embajada

Sheinbaum subrayó que, en su gobierno, México dio un paso histórico al recibir por primera vez las cartas credenciales de una embajadora palestina con plenos derechos diplomáticos. Antes, explicó, sólo se reconocían representantes, pero no con el rango de embajada.

“La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno”, puntualizó.

México y las denuncias internacionales por Gaza

La presidenta recordó que, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México ha acompañado junto con Chile las denuncias en foros internacionales sobre la situación en Gaza.

Reafirmó que la posición de su gobierno coincide con la de la comunidad internacional al condenar la violencia contra la población civil y pedir el fin del genocidio.

Sheinbaum insistió en que la política exterior de México se guía por los principios constitucionales: la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. “Ese es el posicionamiento que llevamos a la ONU y que nos guía como nación”, señaló.

Finalmente, destacó que durante sus recorridos por el país ha visto expresiones de solidaridad con Palestina y reiteró que su gobierno ha sido consistente desde el inicio en respaldar la solución de dos Estados como única vía para alcanzar la paz.