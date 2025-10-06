SRE inicia repatriación de mexicanos; Israel autoriza retorno

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la repatriación de los mexicanos detenidos en la Global Sumud Flotilla está próxima, ya que el gobierno de Israel ya autorizó el proceso.

A través de un mensaje compartido en X, antes Twitter, la dependencia aseguró, además, que el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a los connacionales que permanecen detenidas en el centro de Ktziot, al sur del territorio israelí.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel. Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”, confirmó la dependencia federal

La SRE destacó que ha mantenido contacto permanente con los familiares de los connacionales y que se han realizado las gestiones necesarias para garantizar la entrega de los medicamentos requeridos a quienes permanecen bajo resguardo israelí.

El gobierno mexicano precisó que la repatriación será posible gracias a la colaboración de las embajadas de México en la región, las cuales coordinarán el traslado y el apoyo logístico correspondiente.

Acompañamiento diplomático en el retorno a México

Como parte de las medidas de protección, la cancillería informó que se implementará un protocolo de acompañamiento y seguridad durante el viaje de regreso a México.

“Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso”, escribió al SRE.