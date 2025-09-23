SICT aclara: medida de EE. UU. no afectará vuelos de Aeroméxico-Delta

GENERANDO AUDIO...

Aeroméxico-Delta seguirá volando sin cambios. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) expresó su desacuerdo con la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de terminar, a partir del 1 de enero de 2026, la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines.

De acuerdo con la dependencia, el DOT presentó cuatro observaciones sobre operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sin embargo, la SICT aclaró que todas fueron atendidas.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respondió en su totalidad estas cuatro observaciones. Por ello, no se entiende ni comparte la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos”. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Medida de EE.UU. no afecta la conectividad

La SICT destacó que esta resolución no impactará a los usuarios. Los boletos, rutas y horarios de ambas aerolíneas se mantendrán sin cambios. Además, los programas de viajero frecuente seguirán operando de manera recíproca, lo que permitirá acumular y canjear millas sin modificaciones.

También subrayó que se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido, lo que garantiza la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

Los derechos de tráfico y los convenios bilaterales de aviación permanecen intactos, lo que asegura la continuidad de los vuelos entre ambos países.

Gobierno de México refuerza trabajo con aerolíneas

La dependencia recordó que, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron mesas de trabajo y diálogo con todas las aerolíneas de carga, las cuales manifestaron su conformidad de operar en el AIFA y reconocieron la libertad de horarios, la robusta infraestructura física y tecnológica, así como la ubicación geográfica estratégica.

Durante 2024 se registró un incremento del 6.5% en la carga del Valle de México.

Finalmente, la SICT adelantó que se reunirá con Aeroméxico para revisar la situación y garantizar que los pilotos mexicanos no se vean afectados.