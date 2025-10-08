La revisión del T-MEC no se definirá en el corto plazo: SRE

GENERANDO AUDIO...

Juan Ramón de la Fuente, canciller. Foto: Uno TV

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el gobierno de México mantiene tranquilidad y coordinación ante el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que aún tomará varios meses antes de definirse.

“Hay tranquilidad porque se están las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del gobierno federal que tenemos que participar en el proceso, hay mucha claridad en el rumbo. La presidenta Sheinbaum lo ha marcado de manera muy puntual, claro estamos preparados para seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

A su llegada al Senado de la República, donde compareció como parte de la glosa del primer informe de gobierno, De la Fuente aseguró que la revisión, y en su caso, renegociación del T-MEC, no se definirá en el corto plazo.

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta que vamos hacia allá, los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando, es un proceso que no se va a definir en el corto plazo. Tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo y las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

El funcionario federal destacó que la relación entre México y Estados Unidos “va muy bien”, gracias a un diálogo permanente que inició tras las primeras conversaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y que continúa en distintos niveles.

“La relación va muy bien, a ver, hay un diálogo continuo en diversos temas, es un diálogo que se inició con las primeras llamadas que sostuvieron la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump que han continuado a lo largo de todos estos meses que además han tenido expresiones en otros niveles, nosotros mantenemos una buena relación con el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio que estuvo en México hace poco su visita fue muy clara en cuanto a cuáles son los términos de la relación”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Finalmente, destacó el acuerdo de cooperación para la seguridad entre ambos países, que, dijo, ya ha dado los primeros resultados.

“Se logró establecer un programa de cooperación para la seguridad y la aplicación de la ley que fue muy importante, que está dando resultados, ya hubo un primer encuentro de alto nivel como resultado de ese programa en Texas la semana pasada, el primer tema que se atendió fue el que propuso México que es el relativo al tráfico de armas”, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores