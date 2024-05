México, satisfecho con fallo emitido por la Corte Internacional en asalto a embajada en Ecuador: SRE

El Gobierno de México está satisfecho con la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas (ONU), en la que reconoce que la embajada mexicana en Ecuador es absolutamente inviolable frente a las relaciones diplomáticas con otros países, refirió el consejero jurídico de la Cancillería.

Desde el exterior del Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara, celebró la orden emitida por el principal órgano judicial de la Organización Naciones Unidas, pese a que no fueron otorgadas las medidas provisionales que nuestro país solicitó en la primera audiencia.

Asimismo, el funcionario también detalló que Ecuador se comprometió ante el organismo internacional a no ingresar a los domicilios diplomáticos de México en su territorio, mientras que a través de su cuenta de Twitter refirió que la resolución de hoy de la CIJ reconoce la validez jurídica de los compromisos de las autoridades sudamericanas.

“Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país […] Nos sentimos muy satisfechos por este resultado”

Alejandro Celorio Alcántara / consultor jurídico de la SRE