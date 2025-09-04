GENERANDO AUDIO...

Este viernes 5 de septiembre, la Fundación TELMEX Telcel celebrará en la Ciudad de México el evento anual México Siglo XXI. La edición 2025 reunirá a miles de becarios en el Auditorio Nacional y podrá verse en vivo a través de Uno TV.

México Siglo XXI 2025 en el Auditorio Nacional

Con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, México Siglo XXI 2025 busca inspirar a jóvenes de todo el país con historias de liderazgo, disciplina y compromiso social. El evento comenzará a las 9:00 horas, con un mensaje de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil.

La agenda incluye la participación de la reina Rania de Jordania, la investigadora en Inteligencia Artificial Joy Buolamwini, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé.

Estrellas internacionales en el escenario

Por la tarde, el programa contará con la presencia del comediante Franco Escamilla y figuras internacionales como el actor y productor Kevin Costner, quien compartirá su trayectoria en Hollywood, y la leyenda del tenis Serena Williams, que hablará sobre disciplina, éxito y su vida tras el retiro.

El evento cerrará con la participación de Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación TELMEX Telcel.

Transmisión en vivo por Uno TV

La jornada completa de México Siglo XXI 2025 se podrá seguir en vivo por Uno TV, para que los becarios y el público en general disfruten de las conferencias desde cualquier lugar.

Con una cartelera de líderes globales, premios Nobel, atletas y referentes del entretenimiento, el evento se perfila como una experiencia única de aprendizaje e inspiración.