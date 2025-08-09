GENERANDO AUDIO...

México no aceptará fuerzas militares extranjeras. GETTY

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió este jueves al comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, reafirmando que la colaboración bilateral en seguridad se desarrolla con respeto irrestricto a la soberanía de ambos países. El gobierno mexicano precisó que no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en territorio nacional.

La SRE detalló que la relación bilateral en materia de seguridad se sustenta en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación. Estos lineamientos, añadió, garantizan que cada nación trabaje en su propio territorio para combatir las causas de las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilícito de drogas y armas.

México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad enfocada en construir la paz con justicia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y promoviendo la cero impunidad. En este marco, el país continuará su colaboración con Estados Unidos, especialmente en el combate al tráfico ilícito de drogas y armas, considerado clave para reducir la violencia en la región.

La SRE subrayó que el diálogo binacional, dentro del respeto a las leyes de cada país, es la mejor vía para proteger a las comunidades. Actualmente, ambas naciones trabajan en un acuerdo de seguridad basado en colaboración y respeto mutuo. No obstante, el gobierno mexicano fue categórico al afirmar que no permitirá el ingreso ni participación de fuerzas militares extranjeras en México.

Comunicado sobre Cooperación en Seguridad de la SRE

En relación al comunicado publicado el día de hoy por la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa lo siguiente:

México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías. Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas. ⁠Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación. ⁠México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad. ⁠México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia. ⁠La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía. ⁠México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio.

La respuesta de la SRE se da luego de que la Embajada de Estados Unidos en México difundiera un mensaje en el que señaló que ambos países enfrentan a un enemigo común: los cárteles criminales, a los que calificó como terroristas que “envenenan a nuestra gente” y “corrompen instituciones”.

El texto, que cita al presidente Donald Trump y al secretario Rubio, enfatiza la necesidad de tratarlos como organizaciones terroristas armadas y advierte que “los cárteles son quienes deberían tener miedo” a la fuerza combinada de ambas naciones.

El comunicado recalca que Washington busca un frente conjunto e inquebrantable con México para desmantelar estas redes y proteger a la población, usando “todas las herramientas” disponibles, incluyendo la cooperación en temas de drogas, distribución y migración ilegal.