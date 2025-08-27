México y Brasil acuerdan cooperación en pagos digitales con “Pix”

GENERANDO AUDIO...

Foto: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este martes el canciller Juan Ramón de la Fuente y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, recibieron en la sede de la Cancillería a Gabriel Galípolo, presidente del Banco Central de Brasil.

Durante el encuentro dialogaron sobre las oportunidades que ofrece el Sistema de Pagos “Pix”, una herramienta digital de transferencias bancarias desarrollada en Brasil que ha sido reconocida por su eficacia y adopción masiva en la región.

México y Brasil impulsan cooperación digital

Como resultado de la reunión, ambos países convinieron en la firma de un memorándum de entendimiento para facilitar la cooperación en materia de pagos digitales. Este acuerdo busca fortalecer los lazos financieros y tecnológicos, tomando como base la experiencia brasileña con “Pix“.

¿Qué es el sistema Pix en Brasil?

El Banco Central de Brasil lanzó “Pix” en 2020 con el objetivo de permitir transferencias inmediatas, seguras y sin costo para los usuarios.

Actualmente, millones de brasileños utilizan este sistema para pagos cotidianos, desde compras en línea hasta transacciones entre particulares, lo que lo ha convertido en un referente de innovación financiera en América Latina.

Próximos pasos entre México y Brasil

Con la suscripción del memorándum, la SRE y el Banco Central de Brasil avanzarán en el intercambio de experiencias y buenas prácticas digitales. El objetivo es explorar cómo un modelo como “Pix” podría inspirar nuevas herramientas de inclusión financiera en México.

La Cancillería destacó que este acuerdo forma parte de la agenda de transformación digital que impulsa el Gobierno de México en colaboración con socios estratégicos de la región.