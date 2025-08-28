GENERANDO AUDIO...

Encuentro empresarial entre México y Brasil. Foto: Cuartoscuro

México y Brasil anunciaron el fortalecimiento de su relación comercial en un contexto económico global adverso, tras la conclusión del encuentro empresarial binacional celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el foro participaron 350 empresarios de ambos países, quienes establecieron acuerdos de inversión en sectores estratégicos como biocombustibles, industria farmacéutica, automotriz, aeroespacial, seguridad alimentaria y dispositivos médicos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que el interés mostrado por la iniciativa privada refleja la voluntad de ambos países de estrechar la cooperación. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que la visita de la delegación brasileña marca “un nuevo capítulo sustentado en la voluntad política y el esfuerzo conjunto para hacer crecer los intercambios”.

Durante la clausura, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, llamó a trasladar la fraternidad histórica entre ambas naciones al terreno comercial. Pidió revisar y fortalecer los acuerdos AC 53, AC 54 y AC 55, al tiempo que remarcó:

—“Queremos fortalecer los lazos con México y trabajar juntos. El comercio ya alcanza los 14 mil millones de dólares, pero queremos que crezca mucho más”—.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En materia de salud, el secretario David Kershenobich anunció que México y Brasil trabajan en la creación de una agencia regulatoria conjunta de medicamentos, con funciones comparables a la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. La iniciativa busca coordinar esfuerzos para todo el continente latinoamericano, con beneficios en homologación de normas, investigación y combate a enfermedades como el dengue.

De esta manera, México y Brasil colocan un nuevo piso en su relación bilateral, con la mira en expandir el comercio, consolidar inversiones estratégicas y crear instituciones con impacto regional.