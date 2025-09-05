México y EE. UU. acuerdan operaciones espejo contra fentanilo y armas

GENERANDO AUDIO...

Durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo esquema de cooperación bilateral que incluye operaciones espejo en la frontera. El objetivo es actuar en tiempo real contra el tráfico de armas, drogas y dinero ilícito, con un mecanismo de intercambio inmediato de información entre ambos países.

Sheinbaum explicó que si Estados Unidos detecta un cargamento de armas que no puede detener, se avisará de inmediato a las autoridades mexicanas para interceptarlo. Lo mismo ocurrirá si México ubica un movimiento de drogas o dinero vinculado con organizaciones criminales.

Mayor vigilancia donde se detecte fentanilo

La presidenta detalló que cuando se identifiquen rutas específicas de fentanilo, se incrementará la presencia de seguridad de manera simultánea a ambos lados de la frontera. Expertos de México y EE. UU. definirán los puntos estratégicos y el nivel de fuerza requerido.

Sheinbaum subrayó que este esquema se implementará respetando la integridad territorial y los protocolos legales sobre la operación de agentes extranjeros en el país.

Capacitación y extradiciones recíprocas

Otro de los acuerdos alcanzados es un programa de capacitación mutua: fuerzas armadas mexicanas podrán entrenarse en Estados Unidos en temas de equipamiento y operación, mientras que personal estadounidense también podrá recibir formación en México.

La mandataria resaltó que ambos gobiernos se comprometieron a mantener un clima de confianza, compartiendo datos sobre movimientos de dinero ilícito y redes criminales para agilizar las acciones conjuntas.

En materia de justicia, México pidió a Washington reciprocidad en extradiciones, con casos relevantes que el gabinete de seguridad dará a conocer en los próximos días.

Mayo Zambada y violencia en Sinaloa

Sheinbaum confirmó que en la reunión también se tocó brevemente el tema de Ismael “el Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Indicó que se comentó el aumento de la inseguridad en esa entidad, aunque no se profundizó en el asunto.

La coordinación entre ambos países continuará en mesas de trabajo donde se definirán los pasos a seguir.