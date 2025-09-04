México y EE.UU. crean grupo de investigación contra precursores de fentanilo

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 3 de septiembre que México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo conjunto de investigación contra precursores de fentanilo, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció que no ha sido fácil llegar a consensos con el gobierno de Donald Trump, pero destacó que se han logrado acuerdos de entendimiento en temas prioritarios como seguridad y economía.

Acuerdo México-Estados Unidos contra tráfico de fentanilo

La mandataria subrayó que la creación de este grupo de investigación permitirá dar seguimiento al tráfico de sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo, delito que afecta directamente la seguridad fronteriza. “Es importante que nos pongamos de acuerdo y los dos tengamos la misma información”, afirmó.

Sheinbaum destaca cooperación bilateral

Sheinbaum explicó que el trabajo conjunto ha requerido “muchísimo esfuerzo de todo el gabinete mexicano y también del gabinete del presidente Trump”. Subrayó que la relación con Estados Unidos requiere acuerdos permanentes, aunque existan diferencias en otros temas.

Agenda económica en la reunión con Marco Rubio

Además de seguridad, Sheinbaum incluyó la agenda económica bilateral en su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio. Explicó que se avanza en un acuerdo técnico para el tema del gusano barrenador, con el fin de evitar cierres fronterizos subjetivos. También señaló que se mantiene diálogo sobre aranceles y comercio, con negociaciones en Washington encabezadas por el secretario de Economía.

Relación directa con Trump seguirá por teléfono

La presidenta aclaró que, por ahora, no está prevista una reunión presencial con el presidente Donald Trump, y que la comunicación entre ambos seguirá siendo vía telefónica.

