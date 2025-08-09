México y EE.UU. fortalecen seguridad e inteligencia, sin riesgo de intervención militar: experto

GENERANDO AUDIO...

En entrevista, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y profesor de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró que la posición de México frente a Estados Unidos es clara: no se permitirá una intervención militar extranjera, aunque sí se mantendrá la cooperación en inteligencia y entrenamiento militar. Subrayó que actualmente se vive el mejor momento de cooperación militar entre ambos países, con uso de drones, satélites y capacitación conjunta.

Rodríguez Sánchez Lara destacó que, en los últimos ocho meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se han desmantelado laboratorios de fentanilo y detenido a más de 22 mil personas vinculadas a cárteles, acciones que contribuyen a frenar el tráfico de esta droga hacia Estados Unidos.

México y EE.UU. unen seguridad, migración y comercio

El especialista explicó que el nuevo acuerdo de seguridad —próximo a firmarse— integrará tres temas clave: seguridad, migración y comercio. Aunque algunos diplomáticos consideran que unir estos asuntos es un error, afirmó que México tiene hoy mayor fuerza para negociar gracias a su papel en la contención migratoria y en el combate al narcotráfico.

Según Rodríguez Sánchez Lara, parte de la presión de Washington se relaciona con controversias comerciales en sectores como el energético, el maíz y productos agropecuarios. Sin embargo, recalcó que sería absurdo pensar en un escenario de conflicto militar, pues ambos países dependen de una relación sólida.

México, economía estratégica para EE.UU.

El analista recordó que México pasó de ser la economía número 36 del mundo en 1994 a ocupar el puesto 12 actualmente, lo que obliga a Estados Unidos a negociar en condiciones de respeto. Añadió que el presidente Donald Trump, aunque negocia con dureza, reconoce el poder económico y político de México, así como el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

