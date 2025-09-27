GENERANDO AUDIO...

La reunión se realizó en McAllen, Texas. Foto: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que representantes del Gabinete de Seguridad de México y autoridades de Estados Unidos instalaron en McAllen, Texas, el Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, un nuevo mecanismo bilateral para dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

Durante la reunión, el Gobierno de Estados Unidos presentó avances de la operación “Sin dejar rastro”, que ha permitido abrir más de 125 investigaciones por tráfico de armas e identificar redes criminales en su territorio.

Lanzan Misión Cortafuegos

Además, se anunció la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, con la que ambos países buscan interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común. Entre sus objetivos están:

Aumentar operativos fronterizos para frenar el ingreso de armas a México.

Ampliar el uso de la herramienta eTrace en investigaciones.

en investigaciones. Implementar tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas.

Fortalecer el intercambio de información y la judicialización de casos.

En el encuentro también se acordó:

Compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga.

Intensificar el entrenamiento conjunto de instituciones de seguridad.

Crear un grupo de trabajo bilateral contra las finanzas ilícitas transfronterizas .

. Cooperar en decomiso de activos y acciones para prevenir el robo de combustible.

La SRE subrayó que esta cooperación se basa en respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, principios que rigen la relación bilateral.

Delegaciones participantes

Por México participaron Héctor Elizalde, subsecretario de Inteligencia e Investigación; Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del SNSP; así como mandos de la Defensa Nacional, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por parte de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, del Departamento de Estado; Simon Bland, del Departamento de Seguridad Doméstica; y representantes de Defensa, Tesoro y Seguridad Nacional.

