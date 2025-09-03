México y EE. UU. lanzan plan integral contra drogas y crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su compromiso de cooperación en materia de seguridad, con un enfoque basado en reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. El objetivo central es desmantelar al crimen organizado transnacional y frenar el tráfico ilegal de personas, drogas y armas a lo largo de la frontera común.

Tras concluir la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se informó que la estrategia busca reforzar el trabajo entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales de ambos países, bajo un esquema de acciones inmediatas y coordinadas.

Cooperación México–EE. UU. contra el crimen organizado

Entre las prioridades acordadas está detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como combatir el contrabando de armas hacia México.

También se prevé intensificar la vigilancia en la frontera, con medidas para detectar y eliminar túneles clandestinos, además de atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a los cárteles.

Las acciones incluyen más inspecciones, investigaciones y procesos judiciales conjuntos. De manera paralela, se fortalecerá la colaboración para prevenir delitos como el robo de combustible, que afecta a ambos países.

Grupo de alto nivel y seguimiento de compromisos

Para garantizar resultados, México y Estados Unidos conformaron un grupo de implementación de alto nivel, que tendrá reuniones periódicas para dar seguimiento a los compromisos asumidos y a las acciones aplicadas dentro de cada país.

Gracias a esta coordinación, ambos gobiernos reportan avances en seguridad fronteriza, reducción del tráfico de fentanilo y un mayor intercambio de inteligencia en el marco de sus legislaciones nacionales.

Colaboración en salud y prevención de adicciones

Además del frente de seguridad, se anunció que ambos gobiernos trabajarán de manera conjunta en campañas de prevención del abuso de opioides y sustancias ilícitas, así como en el fortalecimiento de la colaboración en materia de salud pública.

México y Estados Unidos subrayaron su determinación de proteger a sus ciudadanos y construir comunidades más seguras frente a la amenaza del crimen organizado y las adicciones.