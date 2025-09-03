México y EE. UU. lanzan plan integral contra drogas y crimen organizado

| 11:48 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
Foto: Cuartoscuro

Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su compromiso de cooperación en materia de seguridad, con un enfoque basado en reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. El objetivo central es desmantelar al crimen organizado transnacional y frenar el tráfico ilegal de personas, drogas y armas a lo largo de la frontera común.

Tras concluir la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se informó que la estrategia busca reforzar el trabajo entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales de ambos países, bajo un esquema de acciones inmediatas y coordinadas.

Cooperación México–EE. UU. contra el crimen organizado

Entre las prioridades acordadas está detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como combatir el contrabando de armas hacia México.

También se prevé intensificar la vigilancia en la frontera, con medidas para detectar y eliminar túneles clandestinos, además de atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a los cárteles.

Las acciones incluyen más inspecciones, investigaciones y procesos judiciales conjuntos. De manera paralela, se fortalecerá la colaboración para prevenir delitos como el robo de combustible, que afecta a ambos países.

Grupo de alto nivel y seguimiento de compromisos

Para garantizar resultados, México y Estados Unidos conformaron un grupo de implementación de alto nivel, que tendrá reuniones periódicas para dar seguimiento a los compromisos asumidos y a las acciones aplicadas dentro de cada país.

Gracias a esta coordinación, ambos gobiernos reportan avances en seguridad fronteriza, reducción del tráfico de fentanilo y un mayor intercambio de inteligencia en el marco de sus legislaciones nacionales.

Colaboración en salud y prevención de adicciones

Además del frente de seguridad, se anunció que ambos gobiernos trabajarán de manera conjunta en campañas de prevención del abuso de opioides y sustancias ilícitas, así como en el fortalecimiento de la colaboración en materia de salud pública.

México y Estados Unidos subrayaron su determinación de proteger a sus ciudadanos y construir comunidades más seguras frente a la amenaza del crimen organizado y las adicciones.

Te recomendamos:

Activan protocolo epidemiológico por posibles casos de rabia en Jalisco

Jalisco

Activan protocolo epidemiológico por posibles casos de rabia en Jalisco

Marco Rubio sale de Palacio Nacional tras reunión con Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Nacional

Marco Rubio sale de Palacio Nacional tras reunión con Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Anuncian el Café Bienestar: ¿cuáles son sus posibles beneficios a la salud?

Salud

Anuncian el Café Bienestar: ¿cuáles son sus posibles beneficios a la salud?

Revelan tráiler de “Exterminio: El Templo de los Huesos”, cuándo llegara a cines

Entretenimiento

Revelan tráiler de “Exterminio: El Templo de los Huesos”, cuándo llegara a cines

Etiquetas: , ,