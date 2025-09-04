México y EE. UU. acuerdan cooperación en seguridad con respeto a la soberanía

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó este miércoles que México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo entendimiento en materia de seguridad, en el marco de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, a nuestro país. El acuerdo se basa en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

El anuncio se dio en conferencia conjunta con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras la reunión que ambos sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en la sede de la Cancillería. De la Fuente destacó que la relación bilateral se mantendrá estrecha y con resultados en los próximos meses y años.

Programa de cooperación en seguridad fronteriza

El canciller explicó que se creó un mecanismo de coordinación de alto nivel, encargado de evaluar periódicamente los avances del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados y dar seguimiento puntual a las acciones acordadas.

De la Fuente subrayó que este entendimiento permitirá obtener mejores resultados en seguridad, algo que interesa tanto a los gobiernos como a los pueblos de ambos países.

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio se reúnen en México. Foto: SRE

Acciones contra tráfico ilícito y violencia

El acuerdo incluye medidas específicas para enfrentar problemas como:

Contrarrestar flujos financieros ilícitos .

. Combatir el tráfico de combustibles ilegales .

. Fortalecer la detención de generadores de violencia .

. Frenar el tráfico de drogas y armas ilícitas.

Cada país actuará en su territorio bajo los mismos principios de respeto y colaboración.

Continuidad del diálogo bilateral

De la Fuente recordó que el entendimiento es parte de las conversaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Además, da seguimiento al primer encuentro que sostuvo con Marco Rubio en febrero pasado en Washington.

El canciller aseguró que lo central de este acuerdo es el reconocimiento mutuo de principios que permitirán seguir avanzando en la cooperación binacional.