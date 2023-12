México y EU firman acuerdo para combatir tráfico de fentanilo

La firma del Memorándum de Entendimiento entre México y Estados Unidos para la Inspección de Inversiones tiene un solo objetivo: combatir el tráfico ilícito de fentanilo y las redes financieras de los grupos criminales en la región.

“Reafirmar nuestro compromiso conjunto para contrarrestar la amenaza que ciertas inversiones extranjeras representan para nuestra seguridad nacional y establecer un grupo de trabajo bilateral para intercambiar conocimientos técnicos y mejores prácticas”, destacó Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, durante la firma.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que este acuerdo ayudará a rastrear los movimientos irregulares en el sistema financiero nacional y de la Unión Americana.

“Intercambio de información confidencial, de inteligencia sobre los dos sistemas financieros, que nos ayuden a nosotros, como país, en (detectar) tráfico de fentanilo y tráfico de drogas, pero también de una presencia muy importante en problemas de tráfico ilegal y lavado de dinero y en el caso de Estados Unidos, los grupos de distribución de drogas que representan comercio ilegal”, destacó el funcionario mexicano.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aclaró que este acuerdo no condiciona las inversiones de China.

“EU no está intentando hacer que China no intervenga, no haga inversiones en Estados Unidos o en México, nosotros creemos, en esta parte, en este ambiente de inversiones, estas evaluaciones sobre las inversiones de todas partes del mundo y de hecho es poco común que algunas inversiones se permitan o no bajo ciertas condiciones, pero la mayoría de las inversiones de China en los Estados Unidos son o están aprobadas, el enfoque es sólo con el tema de seguridad nacional”, señaló la funcionaria estadounidense.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con esta conferencia concluyeron las actividades de Janet Yellen en México.

“Con Estados Unidos nuestra relación comercial y financiera es preponderantemente dominante”, expresó, durante la firma, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.