A dos años del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, Benito Gritzewsky, padre de Ilana, una mexicana secuestrada junto a su novio Matan Sangauker, recordó los días de angustia, incertidumbre y esperanza mientras ambos permanecían en manos del grupo armado.

“No nada más fue mi yerno, también fue mi hija. Ella estuvo 55 días secuestrada y afortunadamente la recibimos rápido, comparado con los 378 días que pasó su novio allá”, relató Gritzewsky en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

Dos años de lucha y resiliencia

El 7 de octubre de 2023, su hija y su yerno fueron capturados en el kibutz Nir Oz, durante el ataque de Hamás que dejó más de mil muertos en Israel y desencadenó una guerra en la Franja de Gaza.

“Fue largo, fue duro. El hecho de perder contacto con ella ese día fue muy doloroso. Con el apoyo de mi esposa y mi hija, logramos salir adelante luchando hombro con hombro”, dijo.

Aunque Ilana fue liberada después de casi dos meses, Matan permaneció en cautiverio por más de un año. Actualmente, el joven israelí se encuentra en tratamiento médico y psicológico, mientras su pareja lo acompaña en su proceso de recuperación.

“Va a iniciar terapias junto con mi hija. El amor de ella por él y la lucha que hizo dio fruto y logró que su novio regresara”, contó el suegro.

“Pensamos que no volveríamos a verlos con vida”

Durante la entrevista, Gritzewsky confesó que hubo momentos en los que perdió la esperanza.

“Con mi hija al principio pensé que no regresaba. Con Matan fue igual, por el tiempo que pasó y por las imágenes que difundían los terroristas. Estábamos en una incertidumbre total. Afortunadamente regresaron bien”, contó. Aunque celebran la liberación de Matan, Gritzewsky recordó que 19 cuerpos de rehenes aún no han sido entregados por Hamás.

“La religión judía nos dice que para hacer un duelo se necesita el cuerpo presente. Al no tenerlo, no puede haber ceremonia religiosa ni cerrar el dolor”, explicó.

También recordó a Orión Hernández, el mexicano que fue secuestrado y asesinado durante los ataques.

“Fue secuestrado y lamentablemente asesinado. Su cuerpo regresó, gracias a Dios. A sus padres les envío un fuerte abrazo; siempre estarán con nosotros”, expresó.

“Solo queremos respeto y paz”

Consultado sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente, Gritzewsky hizo un llamado a la convivencia y el reconocimiento mutuo:

"Lo único que se necesita es que los países colindantes, incluidos los grupos como Hamás y Hezbolá, nos acepten como país, con nuestras culturas y tradiciones, y que haya respeto mutuo entre todos".

Después del secuestro de su hija, Benito Gritevsky se ha dedicado a dar conferencias en preparatorias y centros comunitarios para compartir su experiencia y promover el entendimiento.