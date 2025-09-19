GENERANDO AUDIO...

Recursos de sorteo de Lotería Nacional será para migrantes. Foto: Cuartoscuro.

La Lotería Nacional presentó los resultados obtenidos por el Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante”, que, como dice su nombre, tuvo como objetivo honrar a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que los recursos obtenidos por el mencionado sorteo serán destinados en su totalidad para fortalecer la protección y asistencia consular de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense. Asimismo, detalló a fondo cómo serán destinados los mismos.

¿Cuántos recursos se obtuvieron por el Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante”?

Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional, mencionó este viernes 19 de septiembre durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que se logró obtener la cantidad de 338.5 millones de pesos por venta de boletos, logrando una utilidad neta de 115.9 millones de pesos.

Precisó que las entidades donde más venta de boletos se registró fueron: CDMX, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Destacó, a su vez, que este sorteo se posicionó como el más vendido del año de la Lotería Nacional, con un aumento del 118% con respecto al sorteo Magno anterior (del 10 de mayo). A ello, hay que sumar los incrementos del 124.5% respecto a su sorteo homólogo del año pasado (No. 291) y del 230% en comparación con el mismo sorteo de 2023 (No. 278).

¿Cómo se destinarán los recursos obtenidos del Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante”?

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente puntualizó que los recursos obtenidos del Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante” se destinarán exclusivamente para la atención y protección de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Explicó que serán administrados a través de la Unidad para América del Norte y trimestralmente se dará a conocer un informe detallado para transparentar el uso de los mismos.

“Cada tres meses se emitirá un reporte detallado sobre el destino de los recursos para garantizar transparencia”, mencionó el secretario Juan Ramón de la Fuente.

El funcionario federal indicó que serán seis acciones específicas las que utilicen los recursos, las cuales son:

Apoyar la representación y orientación legal en materia migratoria y penal;

Reforzar las capacidades en las sedes consulares con mayor protección

Visitas a centros de detención de trabajo y de prisiones

Jornadas extraordinarias de información y capacitación en los lugares que están lejanos a las sedes consulares

Emergencias por desastres naturales

Programas preventivos y su difusión

2025, año en que los recursos en materia de migración disminuyeron, a pesar del regreso de Trump a EE.UU.

A pesar del inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con el posible endurecimiento de las políticas en materia de migración del gobierno de Estados México, México destinó menos recursos en 2025 en temas de migración.

Al Instituto Nacional de Migración (INM) se le asignaron este año poco más de mil 700 millones de pesos, 10.41% menos que en 2024, algo sorprendente dado el futuro desolador que se avecinaba en materia de migración.

Incluso en 2023 y 2024 hubo incrementos con respecto a sus años anteriores. En 2023 se destinó un presupuesto de mil 769 millones de pesos, 107 millones de pesos más que 2022. Para 2024, el presupuesto ascendió a mil 897 millones 727 mil 910 pesos, 128 millones 727 mil 910 pesos más con respecto a 2023.

No obstante, para 2025 el presupuesto bajó a mil 700 millones 105 mil 266 pesos, 197 millones 622 mil 644 pesos menos con respecto a 2024.

Por otra parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) contó este año con un presupuesto de cerca de 47 millones de pesos, 51 millones 201 mil pesos menos que en 2024.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]