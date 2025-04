En México, el proceso de solicitud de refugio se volvió más complicado por el aumento de peticiones y los tiempos prolongados de resolución. Migrantes que no logran obtener asilo recurren a otras vías legales para regularizar su situación en el país.

Yudelquis Pérez, una migrante cubana, solicitó asilo en México, pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le negó la petición después de un proceso que duró casi un año.

Ante la negativa, optó por regularizar su situación a través de una oferta laboral y obtuvo una residencia temporal.

El abogado migratorio Michel Rondón explicó que, ante la dificultad de obtener refugio, algunos migrantes buscan amparos legales para acelerar sus trámites o cambiar su estatus migratorio.

“Apreciamos que era muy probable que no le reconocieran la condición de refugiado, decidimos, como ya estaba regularizado, meter un amparo para cambiar a residente por oferta de trabajo”.

El incremento de solicitudes generó retrasos en la Comar. Algunos migrantes enfrentan tiempos prolongados para obtener una resolución, lo que los obliga a buscar otras vías legales.

Por otro lado, hay casos como el de Louisver Pompa Mora, también cubano, quien logró su condición de refugiado en sólo 45 días.

“Alrededor de los 35 días ya me llega mi correo de que me llega mi condición de refugiado y, con mi condición de refugiado, me llega mi residencia permanente”.

Louisver Pompa Mora, migrante.