Migrantes, sin derechos por políticas de México y Estados Unidos: Tonatiuh Guillén

Aunque las medidas implementadas por Donald Trump contra la migración han detenido casi por completo el flujo hacia la frontera, los gobiernos de México y Estados Unidos están lejos de la resolución de las causas y de la protección de los inmigrantes, refirió Tonatiuh Guillén, investigador de la UNAM.

Agregó que la administración de Claudia Sheinbaum ha preferido alinearse con su homólogo estadounidense en vez de enfocar sus planes en la materia a buscar la incorporación de los extranjeros al mercado laboral y abonar al desarrollo del país.

¿Cuál ha sido el impacto de las políticas Donald Trump en la migración?

En entrevista con Pablo Valdés para el noticiero “A las nueve con Uno”, el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tonatiuh Guillén, destacó que ningún gobierno estadounidense anterior militarizó la frontera de la forma en que lo está haciendo Trump.

Agregó que la ruta que está tomando Estados Unidos, de reforzar la presencia militar en la línea divisoria con México, además de no tener precedentes, ha quitado derechos a los migrantes, quienes ya no tienen posibilidad de solicitar un asilo, lleguen o no a la frontera, pues este tipo de trámites fue suspendido.

“La parte de los derechos es esencial porque detrás del discurso de Trump está una calificación de migrantes y refugiados como invasores y antes como criminales. Entonces, en esa lógica, las personas que están arribando a la frontera, buscando asilo, mujeres, niños, niñas, hombres, o buscando una alternativa de vida que no tienen en sus países de origen, ya no tienen sus derechos como migrantes y ya no son titulares de derechos como refugiados”

Tonatiuh Guillén / investigador de la UNAM

En este sentido, El también extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), consideró una “gran derrota” la forma en que se está atendiendo el fenómeno migratorio, no sólo por parte de EE. UU., sino también de México, pues recordó que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han alineado sus políticas a las de Donald Trump, en su primero y segundo mandatos.

Sin embargo, subrayó que la responsabilidad mexicana es mayor, pues el Gobierno federal ha preferido alinear sus políticas a las de Estados Unidos militarizando a la par su parte de la frontera, retirándoles también sus derechos de asilo cuando, dijo, “buena parte del flujo reciente obedece a personas que huyen de sus lugares de origen por distintos factores, pero es una huida, es una salida forzada”.

Añadió que tanto el marco jurídico internacional como el nacional contemplan la protección a los migrantes a través de la figura de refugiado, con lo que se les podría incorporar a la fuerza laboral y económica e impulsar el desarrollo del país, pero hasta el momento no se ha optado por incluirlos.

“Desde el interés del propio país, uno puede pensar que se pudieran aprovechar y ganar; ganar refugiados y desarrollo en México. Eso también es posible, pero no está planteada seriamente esa ruta. Las políticas de inclusión son casi inexistentes, son marginales”

Tonatiuh Guillén / investigador de la UNAM

Lamentó también que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), “que debiera ser la institución líder y vanguardia, está prácticamente en lo mínimo de las expresiones presupuestales, otro poquito más y les ponen cero de presupuesto. Y eso es un contrasentido, primero con la realidad, y segundo con el marco jurídico que tiene México”.

Por otro lado, el también expresidente del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén, apuntó que, mientras los migrantes son obligados a quedarse varados en México, o volver a sus países de origen, a las mismas condiciones de las que huyeron, al interior de Estados Unidos la situación no es tampoco ideal, pues continúan incrementándose las tensiones sociales.

Concluyó con que ya algunos gobiernos estatales y de varias ciudades se están oponiendo a las políticas migratorias ordenadas por Trump, así como a la persecución de los extranjeros indocumentados, lo que, dijo, podría evolucionar la situación en el largo plazo.

Ello, pues aseguró que podrían ser estas oposiciones, según su construcción, las que resuelvan la situación, esperando que “de la manera debida y que estén basadas en el respeto del marco jurídico, y en especial de derechos humanos”.