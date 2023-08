El senador Miguel Ángel Mancera presentó una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por los resultados del proceso interno del Frente Amplio por México, rumbo a la elección presidencial de 2024.

Señalando no tener interés de afectar el proceso, en conferencia de prensa, el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que no tiene claro por qué le eliminaron más de 20 mil formas.

“Y luego nos eliminan más de 20 mil firmas, casi 27 mil firmas, que tiene que ver con los excedentes. Los excedentes cuentan para que no puedas tener 150 mil de una sola entidad, pero una vez que rebasas eso, no puede ser que ya no cuenten y que los rasuren. No es nuestro interés que afecten el proceso”.

Senador Miguel Ángel Mancera.