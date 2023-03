Miguel Ángel Osorio Chong deja la coordinación de la bancada del PRI en el Senado

El senador Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.

La decisión se dio tras celebrarse una asamblea extraordinaria entre los legisladores tricolores.

En conferencia de prensa, el senador señaló que antes de irse, espetó a sus compañeros de bancada que le daba pena “que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno“, líder nacional del partido.

“Así que les dejé en la ilegalidad y les dije que agradecía todo este tiempo que fui coordinador, en el que siempre provoqué la cohesión, la unidad… Siempre fuimos parte fundamental del grupo de contención, conmigo no había cosas oscuras y secretos; hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Como saben, vino Alejandro Moreno a conducir su acción, cuando en la mañana dijo que no tenía nada que ver, vino él y uno de sus fieles colaboradores”.

Osorio Chong negó que vaya a abandonar las filas del PRI como militante y que vaya a unirse a la bancada de algún otro partido político, por lo que permanecerá como senador independiente.

El senador abundó que seguirá con las impugnaciones, al señalar que aún tiene derechos dentro del PRI e informó que buscará la salida del dirigente nacional del partido.

“Es claro que no puedo estar, porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno, entonces no renuncio a mi militancia, pero por supuesto que no estaré en el grupo parlamentario”.

Miguel Ángel Osorio Chong.