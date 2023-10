Migración: Miles de personas buscan ser refugiados en otros países; en México, peticiones suman más de 100 mil

Sobre el complejo tema de migración, la doctora Eunice Rendón, coordinadora de agenda migrante, especialista en el tema, señala que en México ha habido un crecimiento exponencial en el número de personsas que solicitan la figura humanitaria de refugiados.

En entrevista con UnoTV, la especialista apunta que en nuestro país, hace apenas cinco años, se contabilizaban 4 mil o 5 mil solicitudes de refugio, lo que contrasta con los últimos tres años, en los cuales se ha cerrado con más de 100 mil solicitudes, pudiendo llegar a las 140 mil al finalizar el 2023.

“Muchos de los que pasan o transitan por México buscan llegar a EU con esta misma figura, pero muchos no cumplen con los requisitos y, sin embargo, siguen teniendo situaciones muy complejas en sus países y por eso es que salen. En el intento por llegar a EU, muchos se quedan en nuestro país, con todas las complicaciones que esto conlleva”.

Al ser cuestionada sobre la idea que algunos migrantes tienen sobre que tras ser detenidos e iniciar un juicio se puedan quedar en Estados Unidos, bajo la figura de refugiados, la experta señala que es muy difícil y que este tema proviene de engaños de traficantes de seres humanos.

“Les dicen que si llegan a Laredo o tal punto en Tijuana les darán el refugio cuando, en realidad, puede ser una persona que no cumple para esa figura humanitaria”, destaca Rendón.

“Detrás de esa idea de que los detengan está el tema de que no los retornen a México y que se siga un proceso en Estados Unidos… Normalmente, para una deportación, tendría que pasar el caso por alguna de las 56 cortes migratorias y es un proceso largo”, que en algunos casos, efectivamente, podría finalizar con una solicitud de refugio aprobada.

Sin embargo, destaca la experta en migración, hay que ver lo que ha pasado en la realidad en los últimos años, puesto que ha habido muchas más deportaciones expeditas, es decir, las que no siguen el debido proceso: “Así fue con el título 42, por ejemplo, esta política que con el pretexto de la salud pública retornaban a las personas a sus países sin seguir el debido proceso”.

Eunice Rendón recuerda que este tipo de deportaciones expeditas siguen activas, lo que conlleva que por más esperanza que tenga la gente de quedarse en Estados Unidos se les pueden deportar a México, más aún si provienen de alguna de las naciones con las que ese país no tiene una relación diplomática adecuada.

La experta señala que la situación para quienes aspiran a ser refugiados es compleja y actualmente hay muchas políticas de seguridad, militarización y de control de deportaciones. Sobre este último tema, recuerda, se trató de despejar en la última reunión bilateral entre autoridades de México y EU quién se haría cargo de dicho control y si van a trasladar más hacia el sur los centros de procesamiento de migrantes.

“El alcalde de Nueva York ha declarado que ya no hay espacio para los migrantes, pero no hay nada sobre la mesa que hable de una política integral que esté a la medida de lo que está sucediendo más allá de la amenaza de que no vengan”.

Eunice Rendón.