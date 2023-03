Militares marchan en CDMX contra las detenciones por actos “en cumplimiento del deber”

En un acto inédito, militares, exmilitares y familiares marcharon este domingo contra las detenciones de elementos de las Fuerzas Armadas por delitos presuntamente cometidos en el cumplimiento de su deber.

La marcha, en la que participaron cientos de personas, partió del Ángel de la Independencia al grito de “¡Soldado, amigo, el pueblo está contigo!”, para llegar al Zócalo capitalino, donde reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no está “velando por los intereses del pueblo, del Ejército”.

Y es que a la par de recordar que el mandatario ha referido en diversas ocasiones que el Ejército mexicano es “pueblo uniformado”, acusaron que los integrantes de las Fuerzas Armadas son “objeto de persecución” por acciones realizadas en cumplimiento de su deber.

La manifestación de este domingo en la Ciudad de México, replicada en otras ciudades del país, se da a dos semanas de que militares presuntamente dispararon y mataron a cinco jóvenes que iban a bordo de una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaiulipas , supuestamente desarmados, por lo que los soldados enfrentan un proceso penal.

Asimismo, durante la protesta, el subteniente en retiro Rosalío López, designado vocero de la movilización, recriminó a López Obrador desplegar al ejército e impedirle actuar según su preparación, pues recordó que son entrenados para manejar armas.

“No puedes decir que esto se llama objeción de conciencia. Escúchelo, los preparas para la guerra, pero los cruzas de brazos. Primero que te den un balazo y luego hablamos. No señores, ya estando en el campo de batalla, no puedes esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas”

Agregó que si, en el marco de las labores que realizan actualmente, si no quiere bajas civiles, “dales su peine y dales unas tijeras para que vayan a cortar cabello, no les des armas”.

En tanto que, López reprochó el actuar de AMLO sobre quien refirió que “para tu conveniencia, nos usas y nos tiras como quieras”, reiterando su llamado a que las autoridades vean también por los derechos humanos de los miliares, cuya vanguardia portaba una manta con los colores de la bandera y la leyenda “siempre leales”.

De igual forma, a la par de resaltar que los soldados también son humanos y tienen familia, Rosalío López apuntó que los militares también resienten la política de “abrazos, no balazos”, pues al combatir el crimen organizado es lógico que se generen enfrentamientos.

Mientras que, este viernes durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador minimizó la convocatoria afirmando que podría estar organizada por la propia delincuencia organizada, ya que, dijo, no hay convocantes, a la vez que llamó a la población a no participar en ninguna de estas movilizaciones.

En Guadalajara, más de un centenar de personas se reunió este domingo en la Plaza de la Liberación para ser partícipes de la marcha en respaldo a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A la manifestación pacífica asistieron familias del área metropolitana y también participaron militares y soldados en retiro.

A esta manifestación también acudieron personas de comunidades lejanas quienes viajaron más de cuatro horas solo para expresar su agradecimiento al Ejército.

Asimismo, la participación de la juventud fue notable en la manifestación, ellos acudieron motivados por la convocatoria realizada a nivel nacional en las redes sociales.

“Después de los videos de TikTok que subieron, la verdad si se me hizo un acto inhumano, todavía lo golpean, lo discriminan y él se está defendiendo y todavía lastiman al militar, se me hace una ofensa la verdad y yo no quiero eso, la verdad”

Rodrigo Nájera