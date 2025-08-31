23.4 millones de alumnos regresan a clases: fechas de puentes, festivos y vacaciones del ciclo escolar 2025-2026
Este lunes 1 de septiembre comenzará el ciclo escolar 2025-2026 para 23.4 millones de estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— en todo el país.
Con el calendario confirmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias no sólo preparan mochilas y útiles, también organizan sus agendas con los puentes, festivos y vacaciones que trae este nuevo periodo escolar, el cual concluirá el 15 de julio de 2026.
Puentes oficiales del ciclo 2025-2026
El calendario escolar contempla cinco fines de semana largos, al juntarse los descansos con los sábados y domingos:
- Lunes 17 de noviembre de 2025 – por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)
- Lunes 2 de febrero de 2026 – por el 5 de febrero (Constitución)
- Lunes 16 de marzo de 2026 – por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
- Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo
- Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro
Consejos técnicos escolares
Además, los estudiantes tendrán descanso los días de Consejo Técnico Escolar, cuando las y los maestros realizan reuniones administrativas. En este ciclo las fechas son:
- 26 de septiembre de 2025
- 31 de octubre de 2025
- 28 de noviembre de 2025
- 30 de enero de 2026
- 27 de febrero de 2026
- 27 de marzo de 2026
- 29 de mayo de 2026
- 26 de junio de 2026
Días festivos adicionales
A estas fechas se suman los descansos obligatorios que no generan puente:
- Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia
- Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla
Vacaciones del ciclo 2025-2026
El calendario de la SEP incluye tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica:
- Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. El regreso a clases será el miércoles 7 de enero.
- Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.
- Vacaciones de verano: inician el 15 de julio de 2026, cuando concluye el ciclo escolar.