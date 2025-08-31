23.4 millones de alumnos regresan a clases: fechas de puentes, festivos y vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

| 14:03 | Julio César Sánchez Aguilar - Benell Cortés | Uno TV
Millones de alumnos regresan a clases: fechas de puentes, festivos y vacaciones del ciclo escolar 2025-2026
Foto: Cuartoscuro

Este lunes 1 de septiembre comenzará el ciclo escolar 2025-2026 para 23.4 millones de estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— en todo el país.

Con el calendario confirmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias no sólo preparan mochilas y útiles, también organizan sus agendas con los puentes, festivos y vacaciones que trae este nuevo periodo escolar, el cual concluirá el 15 de julio de 2026.

[RELACIONADO: Inflación se come el sándwich: jamón, queso y pan suben de precio]

Puentes oficiales del ciclo 2025-2026

El calendario escolar contempla cinco fines de semana largos, al juntarse los descansos con los sábados y domingos:

  • Lunes 17 de noviembre de 2025 – por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)
  • Lunes 2 de febrero de 2026 – por el 5 de febrero (Constitución)
  • Lunes 16 de marzo de 2026 – por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
  • Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo
  • Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

Consejos técnicos escolares

Además, los estudiantes tendrán descanso los días de Consejo Técnico Escolar, cuando las y los maestros realizan reuniones administrativas. En este ciclo las fechas son:

  • 26 de septiembre de 2025
  • 31 de octubre de 2025
  • 28 de noviembre de 2025
  • 30 de enero de 2026
  • 27 de febrero de 2026
  • 27 de marzo de 2026
  • 29 de mayo de 2026
  • 26 de junio de 2026

[LEE TAMBIÉN: ¿Cómo cuidar la salud respiratoria de los niños en el regreso a clases?]

Días festivos adicionales

A estas fechas se suman los descansos obligatorios que no generan puente:

  • Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia
  • Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Vacaciones del ciclo 2025-2026

El calendario de la SEP incluye tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica:

  • Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. El regreso a clases será el miércoles 7 de enero.
  • Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.
  • Vacaciones de verano: inician el 15 de julio de 2026, cuando concluye el ciclo escolar.

[NO TE VAYAS ANTES DE LEER: ¿Qué es el sharenting? Alertan riesgos por publicar fotos de menores en regreso a clases]

Te recomendamos:

1 de septiembre: Sheinbaum rinde informe, alumnos vuelven a clases y se renueva la SCJN

Nacional

1 de septiembre: Sheinbaum rinde informe, alumnos vuelven a clases y se renueva la SCJN

Auxilio Escolar en CDMX:  725 incidentes atendidos en 421 planteles

Ciudad de México

Auxilio Escolar en CDMX:  725 incidentes atendidos en 421 planteles

¿Qué es el sharenting? Alertan riesgos por publicar fotos de menores en regreso a clases

Tecnología

¿Qué es el sharenting? Alertan riesgos por publicar fotos de menores en regreso a clases

Desplegarán 15 mil policías para el regreso a clases en la CDMX

Ciudad de México

Desplegarán 15 mil policías para el regreso a clases en la CDMX

Etiquetas: , ,