Foto: Cuartoscuro

Este lunes 1 de septiembre comenzará el ciclo escolar 2025-2026 para 23.4 millones de estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— en todo el país.

Con el calendario confirmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias no sólo preparan mochilas y útiles, también organizan sus agendas con los puentes, festivos y vacaciones que trae este nuevo periodo escolar, el cual concluirá el 15 de julio de 2026.

Puentes oficiales del ciclo 2025-2026

El calendario escolar contempla cinco fines de semana largos, al juntarse los descansos con los sábados y domingos:

Lunes 17 de noviembre de 2025 – por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Lunes 2 de febrero de 2026 – por el 5 de febrero (Constitución)

Lunes 16 de marzo de 2026 – por el 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

Consejos técnicos escolares

Además, los estudiantes tendrán descanso los días de Consejo Técnico Escolar, cuando las y los maestros realizan reuniones administrativas. En este ciclo las fechas son:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Días festivos adicionales

A estas fechas se suman los descansos obligatorios que no generan puente:

Martes 16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia

Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

Vacaciones del ciclo 2025-2026

El calendario de la SEP incluye tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica: