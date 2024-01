Ministra Lenia Batres Guadarrama se integra a trabajos de la Suprema Corte

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la bienvenida a la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama que, a partir de este día, se integró a los trabajos del Tribunal Constitucional.

En sesión solemne, a Lenia Batres la invistieron con la Toga Ministerial y se le entregó la credencial correspondiente de un distintivo. En su discurso, aseguró que llega al Tribunal Constitucional una ministra del pueblo.

“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo, fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad; ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”.

Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN.