“Continuaré trabajando en SCJN, participaré en sesiones”: Yasmín Esquivel Mossa

Yasmín Esquivel Mossa señaló que no dejará su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y participará en las sesiones del máximo tribunal, esto luego de que el pasado 11 de enero la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón confirmó que la tesis de la ministra “es copia sustancial” de la presentada por un abogado de nombre Édgar Ulises Báez.

En sus primeras declaraciones ante medios de comunicación, Esquivel Mossa reiteró contar con una carrera impecable:

“No tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes”.

Añadió:

“Esa resolución, que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón”.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.