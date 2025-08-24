Ministro electo de la SCJN, Arístides Guerrero, se recupera de cirugía tras accidente vial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El ministro electo Arístides Guerrero se recupera satisfactoriamente de las cirugías a las que fue intervenido luego de sufrir un accidente vehicular en la Ciudad de México tras regresar de un evento en Oaxaca.

De acuerdo con el próximo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el choque resultó con fracturas en tórax y nariz, por lo que requirió intervenciones quirúrgicas.

¿Qué le pasó a Arístides Guerrero?

Este sábado, a través de un comunicado en sus redes sociales, el ministro electo, Arístides Rodrigo Guerrero García, informó que alrededor de las 22:30 horas del pasado viernes, sufrió un accidente vehicular sobre la Avenida Río Churubusco, mientras se trasladaba del aeropuerto capitalino a su domicilio.

Ello, tras volver de la capital oaxaqueña, donde participó en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales, organizado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), donde dio la conferencia “Inteligencia artificial e impartición de justicia”.

Agregó que el vehículo en que viajaba chocó con otra unidad, por lo que sufrió fracturas en tórax y nariz, de lo que fue operado, pero que ya se encuentra en proceso de recuperación y se encuentra estable y con pronóstico positivo.

Ante ello, en el mensaje se destacó que el incidente no impedirá su presencia el próximo 1 de septiembre en la toma de protesta de los nueve ministros que integrarán próximamente la Suprema Corte, mientras que, al requerir su recuperación una reducción temporal de la movilidad, no se verán afectados los trabajos de integración de la institución, ni su desempeño en ella.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

A la par, se informó que en el vehículo en que viajaba el ministro electo también iban dos acompañantes, quienes al igual que el conductor, a causa del choque, resultaron con fracturas en extremidades, siendo atendidos oportunamente y ya se recuperan.

Toda vez que, tras agradecer las muestras de apoyo, Guerrero García pidió comprensión y respeto durante su recuperación, señalando que la evolución de su estado de salud se comunicará por canales oficiales.