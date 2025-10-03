GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo representa un ajuste importante para el funcionamiento del Poder Judicial, pero advirtió que la disposición transitoria que introduce la retroactividad en su aplicación es un punto delicado que no debió incorporarse.

“La reforma era necesaria, lo que no era necesario es la retroactividad”, expresó el ministro al ser consultado sobre los cambios aprobados en el Senado, donde se incluyó, de último momento, una cláusula que ordena juzgar asuntos ya en trámite bajo las nuevas reglas.

La disposición fue presentada en el Pleno por el senador morenista Manuel Huerta, pese a que ni la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ni el dictamen de las comisiones contemplaban la retroactividad.

La propia mandataria se desmarcó de esa modificación al recordar que la Constitución prohíbe expresamente aplicar leyes en perjuicio de persona alguna. “Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad”, sostuvo en su conferencia matutina.

Preocupación jurídica y política

Especialistas han señalado que el artículo 14 de la Carta Magna es claro: solo se permite retroactividad en beneficio del ciudadano, nunca en su contra. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, también reconoció que, en su redacción actual, el transitorio “sí es violatorio de la Constitución”, por lo que anticipó una revisión “muy cuidadosa” en la Cámara de Diputados.

La polémica se suma a las críticas previas que la reforma ya había despertado entre juristas, al considerar que limita de forma importante el alcance del amparo, uno de los principales instrumentos de defensa de los ciudadanos frente a actos de autoridad.

El dictamen ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso. Mientras tanto, la advertencia del presidente de la SCJN refuerza la posición de quienes sostienen que la retroactividad no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que coloca al Congreso frente a un dilema constitucional que podría derivar en nuevos litigios.

