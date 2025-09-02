GENERANDO AUDIO...

Nuevos ministros de la Suprema Corte. Foto: Cuartoscuro.

Los nueve ministros que renuevan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron protesta en el Senado de la República, y de esta forma iniciaron funciones en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, quien asume el cargo de ministro presidente del máximo tribunal, arribaron los ministros electos el 1 de junio a la sede de la Cámara Alta.

“… Se tomará la protesta a las personas juzgadoras electas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 conforme lo dispone la fracción cuarta del artículo 96 constitucional…” Laura Itzel Castillo, Presidenta del Senado

Antes del juramento, la oposición reclamó la falta de legitimidad de la nueva integración del Alto Tribunal.

“… No tienen legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento plagado de irregularidades, nosotros no venimos aquí a denostar, insultar y descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras, sería equivocado e injusto, pero podemos decir con firmeza, no tienen legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades…” Ricardo Anaya Cortés | Coordinador del PAN, Senado

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda expreso:



“… Pero el engaño es todavía más preocupante porque la reforma que pretende modificar el paradigma judicial y con la que cientos de juzgadoras y juzgadores llegan hoy aquí, no transforma para bien las reglas y mecanismos de impartición de justicia. Porque acaba con la carrera profesional de cientos de juzgadores, condenándoles al desempleo, sin derecho a defensa, como si todos fueran corruptos o infractores de la ley…”

Al acto acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy y la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso

Esta misma noche, a partir de las 22:00 horas, se abren las puertas para la instalación de la SCJN.

Previamente, los nuevos integrantes de la Suprema Corte asistieron a la ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio, llevada a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

[PUEDES LEER: Por primera vez, entregan a ministras y ministros de la SCJN bastón de mando]

Publican foto oficial de los nueve ministros de la SCJN

Este lunes 1 de septiembre, se dio a conocer la fotografía oficial de la SCJN, integrada por nueve nuevos ministros.

La imagen oficial muestra al pleno encabezado por Hugo Aguilar Ortiz. El licenciado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca” lleva una toga con bordados vinculados a pueblos indígenas, misma que también luce en su fotografía oficial.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Sin discurso y en 10 minutos, Rosa Icela entrega primer informe de Sheinbaum]

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la Suprema Corte?

La foto oficial incluye a los nuevos integrantes del máximo tribunal:

Lenia Batres Guadarrama , especialista en Derecho Penal y exdiputada federal

, especialista en Derecho Penal y exdiputada federal Yasmín Esquivel Mossa , ministra desde 2019, con doctorado en Derecho y más de tres décadas en el servicio público

, ministra desde 2019, con doctorado en Derecho y más de tres décadas en el servicio público Loretta Ortiz Ahlf , doctora en Derechos Humanos, consejera de la Judicatura y redactora de la Constitución de la CDMX

, doctora en Derechos Humanos, consejera de la Judicatura y redactora de la Constitución de la CDMX María Estela Ríos González , exprocuradora de la Defensa del Trabajo y exconsejera jurídica de la Presidencia

, exprocuradora de la Defensa del Trabajo y exconsejera jurídica de la Presidencia Giovanni Azael Figueroa Mejía , doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid

, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid Irving Espinosa Betanzo , especialista en Gestión Pública, con trayectoria en el Poder Judicial

, especialista en Gestión Pública, con trayectoria en el Poder Judicial Arístides Rodrigo Guerrero García , doctor en Derecho, experto en inteligencia artificial y protección de datos

, doctor en Derecho, experto en inteligencia artificial y protección de datos Sara Irene Herrerías Guerra, doctora en Ciencias Penales, exfuncionaria de SEGOB y PGR, con experiencia en derechos humanos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]