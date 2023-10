“No es una opción salir del país”: Miriam Medina, mexicana que narra cómo vive con su familia la guerra en Israel

Aunque hay miedo, para la mexicana Miriam Medina y su familia, ahora no es opción abandonar Israel, un país que declaró el estado de guerra tras el inició de la ofensiva del grupo palestino Hamás la mañana del pasado sábado 7 de octubre.

En entrevista con el periodista Pablo Valdés, Miriam compartió para Unotv.com que llegó a tierras israelíes hace 10 años, acompañando el sueño de su esposo de vivir y trabajar en el país de Medio Oriente.

En Israel, se casaron y tuvieron dos hijos, actualmente de 2 y 7 años.

Después estar en un país que los había tratado como en casa, todo cambió para la familia de fe judía, la mañana del 7 de octubre, cuando empezaron a escuchar el lanzamiento de cohetes.

Pero fue horas después cuando la familia comprendió la magnitud de lo sucedido, ya que esa actividad se había vuelto normal en la zona que se encontraban.

“Fue muy duro, el primer día fue en shabat, el sábado; a las 6:30 de la mañana fue cuando empezamos a escuchar los cohetes. (…) Escuchamos los misiles, automáticamente pensamos, otra vez van a empezar a tirar, pero lo que no sabíamos es lo que estaba pasando al mismo tiempo”.

Como lo relató la mexicana, pasaron varias horas hasta enterarse lo que realmente sucedía en los asentamientos aledaños a la frontera de Gaza.

Poco a poco, Miriam y su esposo se enteraron, mediante las noticias, sobre el ataque de Hamás en un festival de música electrónica cerca de Gaza y la posterior entrada de terroristas a otros asentamientos, parte de la información que recibieron.

“Escuchamos a gente que estuvo escondida, hasta me da escalofrío todavía recortar todo lo que está pasando o lo que pasó en ese momento, pero todo lo que había ocurrido dentro (…) no lo supimos hasta unos días después porque obviamente el ejército toma el control de la zona y no dan información inmediatamente”.

Miriam Medina.