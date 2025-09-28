Misión Cortafuegos: así será la estrategia entre México y EE.UU. para impedir el paso de armas ilegales
La Embajada de Estados Unidos en México informó el inicio de la Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas, un esfuerzo bilateral para frenar el contrabando de armamento que fortalece a los cárteles en ambos lados de la frontera.
El anuncio se realizó después de la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad EE.UU.-México, celebrada el 26 de septiembre en McAllen, Texas, con la participación de representantes de seis agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas.
Este grupo se creó para coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad, incluyendo el combate al narcoterrorismo, la crisis del fentanilo, el financiamiento ilícito, el robo de combustible y el flujo de armas de fuego ilegales.
En un mensaje en redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que “por primera vez, los EE.UU. y México implementan inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles. Cooperación histórica para proteger a ambas naciones”.
Acciones clave de la Misión Cortafuegos
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, la estrategia bilateral contempla:
- Inspecciones conjuntas
Estados Unidos intensificará las inspecciones y la coordinación con México para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur.
- Intercambio de información en tiempo real
Se creó una plataforma segura para compartir datos sobre paquetes y cargamentos aéreos sospechosos, con el objetivo de identificar e interceptar drogas ilícitas, precursores químicos, armas de fuego y combustibles ilícitos.
- Expansión tecnológica en México
Se busca facilitar que México extienda el uso de eTrace y la tecnología de imágenes balísticas a los 32 estados del país para rastrear el origen de las armas utilizadas en delitos.
- Investigaciones y procesamientos bilaterales
Ambos países incrementarán las investigaciones y los procesamientos penales para atacar las redes que trafican armas de fuego.
- Combate al financiamiento ilícito
Se conformará un grupo de trabajo bilateral para combatir el financiamiento ilícito transfronterizo y cooperar en la confiscación de activos civiles.
Un nuevo capítulo de cooperación
La Embajada de EE.UU. subrayó que estas medidas se enmarcan en una relación basada en reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial y confianza mutua. El Departamento de Estado destacó que la Misión Cortafuegos es parte de una visión compartida entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para construir una región más segura y próspera.