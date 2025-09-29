GENERANDO AUDIO...



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes 29 de septiembre que el acuerdo binacional “Misión Firewall: Unidos contra el Tráfico de Armas” permitirá rastrear la ruta de las armas ilegales que ingresan desde Estados Unidos y conocer de dónde provienen.

En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció por primera vez que el 75 % de las armas incautadas en México tienen origen en ese país.

Estados Unidos hará operativos contra el tráfico de armas

La mandataria explicó que el acuerdo —llamado también “Barrera a las Armas o al Fuego”— representa un cambio importante porque Washington acepta por primera vez que debe realizar operativos para frenar el contrabando de armas hacia México.

“Se podrá saber no sólo quién fabricó un arma, sino qué armería la vendió y cómo llegó a nuestro territorio”, señaló Sheinbaum.

Intercambio de información contra el tráfico de combustible

Además, la presidenta subrayó que el convenio incluye intercambio de información en tiempo real para combatir el tráfico de combustibles, otra actividad controlada por grupos criminales.

“Si un barco, ferrocarril o pipa sale de Estados Unidos con gasolina y aquí se quiere hacer pasar por otro producto, lo sabremos de inmediato gracias a los datos de sus aduanas”, dijo.

Con esta coordinación, ambos gobiernos buscan detectar y frenar de manera temprana operaciones de contrabando de hidrocarburos.

Rocío Nahle podría colaborar en las investigaciones

Sheinbaum también habló de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señalando que no es investigada, pero que podría aportar información en caso de que las autoridades lo requieran.

La presidenta recordó que durante su gestión como secretaria de Energía en el sexenio pasado, Nahle redujo de manera importante los permisos de importación de combustibles.