GENERANDO AUDIO...

Hacer un testamento deja certezas después de la muerte. Fotos: Cuartoscuro

El testamento es un documento legal que permite a una persona disponer de sus bienes y voluntades para después de su muerte.

Aunque existe la creencia popular de que hacer este documento atrae la muerte, lo cierto es que puede tramitarse desde los 16 años, sin necesidad de estar cerca del final de la vida.

El mito de que hacer un testamento provoca la muerte

Información consultada en Banamex indica que este miedo se relaciona principalmente con la edad y la cercanía a la muerte. Muchas personas posponen la elaboración de su testamento por temor a enfrentar el tema de la muerte o por la creencia de que firmarlo podría propiciar un fallecimiento anticipado.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Yadira Aideé Huerta Reyes, citada por la Gaceta UNAM, explicó que en México existe un fuerte temor a “llamar a la muerte”. Entre las respuestas más comunes al preguntar si alguien ha hecho su testamento se encuentran: “¿ya quieres que me muera?”, “qué tal si luego me muero” o “no me quiero morir tan rápido”.

Huerta Reyes recomienda dejar de lado este mito, ya que la falta de un testamento puede generar conflictos legales y familiares que muchas veces terminan rompiendo relaciones cercanas.

Cómo hacer tu testamento y qué considerar

De acuerdo con Banamex, para preparar un testamento de manera adecuada y evitar problemas futuros, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Enlistar pertenencias: anotar todos los bienes y documentos importantes

anotar todos los bienes y documentos importantes Revisar beneficiarios: verificar los productos financieros y designar correctamente a los beneficiarios

verificar los productos financieros y designar correctamente a los beneficiarios Determinar herederos y legados: definir claramente quién recibirá cada bien y si deseas dejar legados especiales

definir claramente quién recibirá cada bien y si deseas dejar legados especiales Tramitar ante notario: acudir a un notario público para legalizar el testamento

acudir a un notario público para legalizar el testamento Actualizar regularmente: revisar el testamento conforme cambien tus bienes, situación familiar o decisiones personales

Beneficios que ofrecen los notarios en septiembre

Cada septiembre, los colegios de notarios en México impulsan el Mes del Testamento, ofreciendo beneficios como reducción de costos en honorarios notariales hasta el 50%, horarios extendidos y asesoría especializada para facilitar el trámite a quienes aún no lo han realizado.

Estas acciones buscan incentivar la planificación patrimonial, promover la cultura del testamento y reducir conflictos familiares futuros.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]