¿Qué mochila escolar es mejor para la escuela y cómo evitar que le afecte a tu hijo?

Como ya se acerca el fin del ciclo escolar, como padre hay que ir pensando en la compra de útiles escolares para el regreso a las aulas el próximo 28 de agosto, en educación básica, mientras la Profeco publicó su estudio de calidad a varias marcas de mochilas escolares.

Según apunta en su edición de julio de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destaca el análisis a 21 modelos de mochilas escolares de 14 marcas disponibles actualmente en el mercado, con la finalidad de verificar que éstas cumplan con la NOM-004-SE-2021, referente a la información comercial y el etiquetado, Así como cinco Normas Mexicanas (NMX) relativas a la industria textil y la producción de tejidos.

Sin embargo, más allá de la calidad del producto como tal, hay cosas que deben tomarse en cuenta a la hora de elegir en qué se llevará tu hijo sus útiles a la escuela, sobre todo en torno a qué es lo que afectará menos su salud, para lo que puedes seguir los siguientes consejos:

No siempre lo más grande e lo mejor: aunque en las mochilas grandes caben más cosas, también será más pesada para tu hijo, por lo que lo mejor es que busques una proporcional a su altura y cuyo peso total, ya con útiles, no supere el 15% del peso corporal de tu hijo. Si se tiene que inclinar hacia adelante para no irse de espaldas, pesa mucho.

Seguridad ante todo: asegúrate que, además de ser anchas, las correas de hombro sean acolchadas, pues es importante que distribuyan el peso de manera uniforme, pues aunque el relleno no es necesariamente menos dolor, sin esta característica se hundirán en sus hombros.

Además, da preferencia a las que además de estas características incluyen un cinturón o correa para el pecho, pues estos ayudan a distribuir el peso de manera más uniforme por el cuerpo.

¿Y la comodidad?: por último, también es buena idea que use de las mochilas que tienen la espalda acolchada, pues les será más cómoda al llevarla ajustada y cerca del cuerpo, además de protegerlos contra aquellos bordes puntiagudos y objetos afilados que lleven en la bolsa. Sin dejar de lado la importancia de que tengan compartimientos, pues serán un extra a la hora de distribuir el peso de los útiles.

¿Cuáles son las mejores mochilas escolares?

Antes de entrar en materia, y para ayudarte en la búsqueda de la próxima mochila de tus hijos, o tuya, si aún estás estudiando, el organismo federal recomendó a los consumidores analizar bien antes de comprar, sin dejarse llevar por el precio, subrayando que entre las mejor calificadas figuran “back packs” de 359 y 899 pesos.

A la par, aunque también refirió que hay algunos modelos con características novedosas como cargador USB o salida para audífonos, pidió tomar en cuenta aspectos como:

Calidad

Resistencia

Soporte a la carga

Acabados

Ahora sí, ya en los resultados presentados por la Profeco, destaca el hecho de que en esta ocasión ninguno de los modelos analizados obtuvo el “Excelente” de calificación, aunque poco menos de la mitad, 9 de las 21 mochilas, lograron el “Muy Bueno”. Eso sí, acotó que todas tuvieron muy poca decoloración en las pruebas de lavado.

Y mientras ninguna presentó fallas en sus acabados, entre las mejor calificadas destaca sólo una mochila con ruedas, de las dos estudiadas, perteneciente a la marca Xtreme by Samsung:

Xtreme by Samsonite – Cross 398 Trolley (ruedas)

Xtreme by Samsonite – Energy 000 Halftone blue

On Deer – KALGAP

Chenson – C065765

Norma – Ferrari

Samsonite – Acceleration Titan

Chenson – Happy girl H64494-P

Samsonite – Dino club C065809

RUZ – Pokémon 174609

Ver más 🐶🐕Sabemos lo importante que es para ti tu mejor amigo, por ello en el #EstudioDeCalidad analizamos las croquetas para perros, descubre si lo estás alimentando correctamente.

🎒También analizamos las mochilas escolares.



📥Descarga nuestra nueva revista: https://t.co/eBecBgcmF1 pic.twitter.com/F4qZCO8zqI — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) July 5, 2023

En tanto que, por el contrario, hubo tres mochilas que reprobaron la prueba de los tirantes, resultando que en estas partes resisten muy poco ante la carga y el uso frecuente:

Bonne – Back Pack RUZ Juvenil Truzt

Mondepell – (Sin modelo)

U-PAC – Air Force 042611

Por último, la institución aconsejó a los padres de familia revisar los atributos de cada modelo antes de comprar, así como adquirir los productos en un comercio establecido, así como checar las condiciones de la garantía y que los soportes de la mochila sean los adecuados para que tus hijos no carguen de más.

¿Cómo fueron las pruebas de Profeco?

Asimismo, en cuanto al estudio, la Profeco puntualizó que realizó 630 pruebas a las 21 mochilas, entre el 22 de febrero y el 11 de mayo, y enfocadas en 10 aspectos diferentes:

Información al consumidor: etiquetado claro, legible y en español País de origen Nombre y domicilio del fabricante o importador Identificación y contenido de fibras Información clara sobre el forro

Dimensiones y capacidad de carga: espacio disponible de las mochilas. Se determinó llenándolas con cuadernos profesionales, como los de los útiles escolares Acabados: sin defectos Homogeneidad en el color del tejido, sin manchas ni decoloraciones Uniformidad del tejido, din agujeros, nudos o fallas Confección, con costuras uniformes, puntadas constantes y sin fruncidos, además de tener broches y cierres que funcionen

Peso de la mochila: cuánto peso añaden sus accesorios, hebillas y correas a los útiles escolares que se cargarán

Fibras de la tela y el forro: que coincidan con lo declarado por el fabricante, a través de tres técnicas Combustión Microscopía Solubilidad de fibras textiles ante reactivos químicos

Impermeabilidad de la tela: de prometerla, con una columna de agua durante un periodo definido

Solidez del color al lavado: para determinar su pérdida ante el lavado y el detergente

Resistencia a la abrasión: para saber cuánto tardaré en desgastarse con el uso diario la parte posterior de la mochila

Resistencia de los tirantes: ejerciendo fuerza en las costuras de las uniones superiores para descartar rasgado o ruptura ante el peso o jalones

Resistencia de los cierres: para determinar su aguante ante tirones

En tanto que las mochilas sometidas al estudio son los modelos que más fácilmente se encuentran en los establecimientos, por lo que hay otras que no alcanzaron a entrar en el análisis realizado a inicios de año.