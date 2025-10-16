¡No pierdas el mapa! Paso a paso para localizar módulos de la Conavi

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) activó nuevas fechas de registro para el programa Viviendas para el Bienestar, mismo que se debe realizar de manera presencial en alguno de los módulos distribuidos a lo largo y ancho de la República Mexicana.

¿Cómo localizar los módulos de la Conavi?

La comisión puso en marcha 53 módulos de registro en varios estados del país. Para poder localizar el que se adapte por la cercanía es necesario ingresar al sitio oficial de la Conavi y localizar el mapa.

En el mapa de México, están pintados de color verde los estados en donde la Conavi implementó módulos de registro. Para poder saber la dirección solo es necesario seleccionar la entidad para que desplieguen los datos necesarios.

Se desplegarán:

Municipio

Periodo de registro

Horarios de atención

Nombre de la sede

Domicilio de la sede referencia

Ubicación del módulo de registro (georreferencia)

Estatus de la convocatoria

¿Cuándo habrá registros para la Conavi?

De acuerdo con el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, será hasta el 19 de octubre cuando se puede hacer el trámite.

“La tercera etapa, que es la, digamos, para cerrar las 86 mil viviendas: iniciamos el 13 al 19 de octubre”, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi.

La Conavi recordó que el registro debe hacerse de manera personal por el solicitante en el día y horario establecidos, pues no está permitido hacerlo mediante un apoderado o representante.