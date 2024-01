Mónica Soto pide voto de confianza para el TEPJF

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, hizo un llamado a todos los funcionarios, de cara a las elecciones más grandes en la historia del país.

“… En sentencia hemos emitido criterios que han resuelto o han definido cuáles son los límites de todas y todos servidor público para su participación en los procesos electorales, está en la Ley, en la Constitución y bueno, no podemos hacer un exhorto, pero un llamado a todas y todos los servidores públicos de todos los niveles y de todos los poderes a que nos conduzcamos por supuesto con apego a lo que nuestra constitución, nuestras leyes y la democracia requiere…” Mónica Soto / Presidenta del TEPJF



Soto Fregoso encabezó su primera conferencia de prensa del año junto con los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes aseguraron que los organismos autónomos son fuertes y eso impide una elección de Estado.

“… Esa visión jurídica es la que permite evitar una elección de Estado, yo no me preocuparía por esa situación, tenemos instituciones fuertes y garantes de la democracia… Hace muchos años que en México ya no existen las elecciones de Estado, es imposible totalmente que exista una posibilidad de elección de Estado con instituciones autónomas, y no se fundaron ayer sino que tienen décadas y que han funcionado de manera incluso a nivel internacional como ejemplo” Felipe Fuentes / Magistrado TEPJF



Mónica Soto calificó como un “lamentable incidente” la crisis que derivó en el cambio de la presidencia en diciembre pasado y pidió un voto de confianza para el árbitro electoral.



“…Hoy tratamos de darle la vuelta a la hoja a ese incidente, sí creo que fue un lamentable incidente, me parece que no podría también verlo de otra manera y hacer una autocrítica al respecto, pero quiero que nos den un voto de confianza en decir, el capítulo ha concluido, hoy nos vamos a concentrar en el proceso electoral.” Mónica Soto / Presidenta del TEPJF



Felipe de la Mata negó que la renuncia de Reyes Rodríguez a la presidencia haya sido algo personal.



“A ver, esto para nada es personal, a lo largo de los años, siete años que llevamos trabajando juntos, hemos tenido encuentros y desencuentros todos nosotros muchas veces. Seguramente tendremos o seguiremos teniendo encuentros y desencuentros” Felipe Fuentes / Magistrado TEPJF



Mónica Soto agregó que las diferencias entre los magistrados no entorpecen la labor del Tribunal Electoral.



“En eso quiero destacar que nunca el Tribunal Electoral ha dejado de impartir justicia por alguna situación o alguna dinámica de diferencias internas…”



A la conferencia no asistió el magistrado Reyes Rodríguez, quien está de vacaciones. Tampoco acudió la magistrada Jannine Otálora por cuestiones de agenda.